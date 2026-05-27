為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    狂喊6383次老婆！高雄女會計陷網戀變車手 慘賠355萬「比被害人還多」

    2026/05/27 10:23 記者黃佳琳／高雄報導
    許姓女會計誤信愛情詐騙淪詐團共犯，幸法官還她清白。示意圖（資料照）

    許姓女會計誤信愛情詐騙淪詐團共犯，幸法官還她清白。示意圖（資料照）

    許姓女會計被控加入詐騙集團擔任提款車手，導致范姓婦人被騙走330萬元，但法官發現，詐團成員以戀愛詐騙方式獲取許女信任，「交往」期間更狂喊許女「老婆」6383次，加上許女自己也被騙解約保單、背負信貸倒貼355萬元，因此認定許女也是受害者，判無罪。

    判決指出，范姓婦人誤信投資詐騙，被詐騙集團捲走330萬元，范婦報警後，檢警追查出范婦的錢流向許姓女子的帳戶，許女更多次臨櫃提領、面交轉買泰達幣製造金流斷點，被檢方依加重詐欺及洗錢罪嫌起訴。

    高雄地方法院審理時，許女喊冤，強調對方自稱是科技公司員工「陳志明」，以結婚為前題與她熱戀，後來對方誆稱投資平台獲利、需要繳納20%稅金，誘騙她提供帳戶讓「朋友的媽媽」匯款資助，她為了幫未婚夫籌錢，不僅把自己的常用帳戶交出去，更向親友借貸、辦理保單借款與信貸。

    法官為釐清真相，逐一核對兩人從2024年7月至2026年1月間的所有對話，發現兩人互動與一般熱戀情侶，假科技男「陳志明」更稱呼許女「老婆」高達6383次；且許女使用的並非免洗人頭帳戶，而是自己長年用來收取貸款的重要生活帳戶，金流也顯示，許女自己也掏出大筆積蓄、甚至負債買虛擬貨幣存入假平台，導致自己實際慘賠355萬元，落得一身債務。

    法官認為，許女客觀上雖淪為洗錢工具，但主觀上沒有犯罪故意，自己反而是承受最重損失的被害人，在罪證不足的情況下，基於無罪推定原則，判決許女無罪，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播