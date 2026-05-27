狂喊6383次老婆！高雄女會計陷網戀變車手 慘賠355萬「比被害人還多」

許姓女會計誤信愛情詐騙淪詐團共犯，幸法官還她清白。示意圖（資料照）

許姓女會計被控加入詐騙集團擔任提款車手，導致范姓婦人被騙走330萬元，但法官發現，詐團成員以戀愛詐騙方式獲取許女信任，「交往」期間更狂喊許女「老婆」6383次，加上許女自己也被騙解約保單、背負信貸倒貼355萬元，因此認定許女也是受害者，判無罪。

判決指出，范姓婦人誤信投資詐騙，被詐騙集團捲走330萬元，范婦報警後，檢警追查出范婦的錢流向許姓女子的帳戶，許女更多次臨櫃提領、面交轉買泰達幣製造金流斷點，被檢方依加重詐欺及洗錢罪嫌起訴。

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高雄地方法院審理時，許女喊冤，強調對方自稱是科技公司員工「陳志明」，以結婚為前題與她熱戀，後來對方誆稱投資平台獲利、需要繳納20%稅金，誘騙她提供帳戶讓「朋友的媽媽」匯款資助，她為了幫未婚夫籌錢，不僅把自己的常用帳戶交出去，更向親友借貸、辦理保單借款與信貸。

法官為釐清真相，逐一核對兩人從2024年7月至2026年1月間的所有對話，發現兩人互動與一般熱戀情侶，假科技男「陳志明」更稱呼許女「老婆」高達6383次；且許女使用的並非免洗人頭帳戶，而是自己長年用來收取貸款的重要生活帳戶，金流也顯示，許女自己也掏出大筆積蓄、甚至負債買虛擬貨幣存入假平台，導致自己實際慘賠355萬元，落得一身債務。

法官認為，許女客觀上雖淪為洗錢工具，但主觀上沒有犯罪故意，自己反而是承受最重損失的被害人，在罪證不足的情況下，基於無罪推定原則，判決許女無罪，可上訴。

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