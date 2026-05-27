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    首頁 > 社會

    彰化又見毒駕！騎士恍惚被警攔下 主動交出7顆喪屍菸彈

    2026/05/27 10:46 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣溪湖警分局26日查獲機車騎士吸食喪屍菸彈後騎車上路，並查獲 7顆喪屍菸彈等。（警方提供）

    彰化縣溪湖警分局26日查獲機車騎士吸食喪屍菸彈後騎車上路，並查獲 7顆喪屍菸彈等。（警方提供）

    毒駕已經成為路上一大不定時炸彈！彰化縣警局溪湖分局昨（26日）執行巡邏及盤檢勤務時，赫見一名機車騎士沿路騎乘異常、車身左右搖晃，警方攔查後，發現該騎士吸食俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯後騎車上路，並查獲7顆依托咪酯毒品菸彈，幸好及時攔阻，才未發生意外。

    溪湖警分局指出，26日中午，舊館派出所員警執行巡邏勤務時，發現一名男子騎乘機車沿路搖晃、行跡可疑，立即上前攔查，未料，該騎士主動交出身上持有的電子菸及7顆毒品菸彈。

    警方使用快篩試劑檢測後，確認菸彈及男子均呈現二級毒品「依托咪酯（Etomidate）」陽性反應，當場查扣毒品菸彈及作案機車，全案依違反《毒品危害防制條例》及公共危險罪（毒駕）移送法辦。

    除此之外，22日傍晚，溪湖派出所員警於大溪路執行盤檢時，發現另一名機車騎士神情明顯恍惚、言詞顛三倒四。經警方進一步詢問，男子坦承施用二級毒品安非他命，唾液檢驗結果亦呈陽性反應，警方發現毒駕，立即將其逮捕，依法送辦。

    溪湖警分局長曾裕景說，毒品影響駕駛判斷與反應能力，危險性不亞於酒駕，甚至更難預測。統計今年迄今，溪湖分局已查獲販賣及持有毒品等案件共65人、毒駕19人、酒駕55人。曾裕景表示，警方將持續透過高密度巡邏、路檢及掃蕩毒品源頭，全力遏止毒駕上路，避免悲劇再次發生。

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    彰化縣溪湖警分局查獲機車騎士吸食喪屍菸彈後騎車上路，起獲菸彈等證物。（警方提供）

    彰化縣溪湖警分局查獲機車騎士吸食喪屍菸彈後騎車上路，起獲菸彈等證物。（警方提供）

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