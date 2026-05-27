調查局無法辨別本票真偽 高雄男欠3900萬滾出9180萬債務

高雄薛姓男子欠3900萬元未還，30年後滾出9180萬元債務。示意圖（資料照）

薛姓男子30年前向友人借款3900萬元，借款期間只付利息沒還本金，友人去世後，薛男賴帳，友人兒子和薛男簽下9180萬元清償意願書，但薛男仍反悔，雙方鬧上法院後，薛辯稱印章被盜蓋、本票年份造假，但法官根據意願書內容，判薛男應全數給付9180萬元。

判決指出，薛姓男子於1997年向友人借款3900萬元，並開立同額本票，隻方約定年利率20%，薛男一直只償還利息，直到2022年友人去世，薛男開始拒付利息。

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友人的兒子擔心本票遺失或罹於時效，於2023年8月間，趁兩人都在醫院住院期間，要求薛男簽下債務清償意願書，薛男同意無條件償還本金與高達5280萬元的利息，共計9180萬元，當時已被法院宣告為受輔助宣告之人的薛男，其輔助人也在意願書上用印。

但薛男出院後卻賴帳，雙方鬧上法院，薛男開庭時不僅否認30年前有借款，還主張自己是受輔助宣告之人，指控意願書與本票上的輔助人蓋章都是被「盜蓋」的，更質疑本票不是在1997年開立，聲請法院鑑定本票作成年份。

不過，調查局鑑定後回覆，因紙張、字跡外觀新舊易受保存條件影響，缺乏明確特徵，「歉難鑑定」紙張到底是1997年還是2023年製作。

法官審理後認為，薛男無法舉證印章遭盜蓋，且雙方簽立的意願書，在法律上屬於「創設性和解契約」，也就是雙方各自讓步成立新契約，不論30年前的借貸關係是否存在，薛男既然簽字承諾，就必須履行，因此判薛男應給9180萬元，可上訴。

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