台南政二代顏大鈞詐6友近1.2億 二審改判2年與緩刑定讞

南市前副市長顏純左的兒子顏大鈞（中者）涉詐六友近一．二億元，台南高分院二十七日改判他二年徒刑、緩刑五年，並諭知要負損害賠償責任。（資料照，民眾提供）

台南市前副市長顏純左的兒子顏大鈞，被控涉向6名友人分別鼓吹可當金主投資當舖賺利息分潤、投資台南市府有關工程，6人先後共交付近1億2千萬元給顏大鈞，顏未拿去投資、都用於私用，後來還落跑，被檢警拘提收押、起訴。一審以詐欺取財罪判7年10月徒刑，上訴二審，高等法院台南分院今天改判2年徒刑、緩刑5年。

台南高分院合議庭表示，對顏大鈞判緩刑，是諭知他須負損害賠償責任，此案二審判決定讞，不得再上訴。

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檢警調查，顏大鈞明知自己並無資力、手上也沒有投資項目，涉利用父親是南市前副市長身分、政商關係良好，以此取信受害人，分別以可當金主投資當舖賺利息、投資學甲區自辦市地重劃、市府科技執法工程標案、經營養蝦場等標的可以賺錢，讓6名友人先後共交付1億1998萬多元給顏大鈞，顏未把這些款項拿去做投資，全都用於他個人私用（如還債務、賭博）。

後來，沒錢還給受害人的顏大鈞落跑，從2025年4月間起，各受害人都無法聯繫上顏，只好報警處理，警方於6月17日晚間近11點拘提顏大鈞到案，查出他涉以投資可賺錢的名義、向6名認識的友人吸金共1億1998萬多元，被台南地檢署檢察官依詐欺取財罪嫌提起公訴。在法院審理階段，顏大鈞曾向法官認錯、說他做錯事，會在交保後與家人商討設法把錢還給債權人、取得對方和解。

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