吊扣變吊銷 竹市警開假違規單圖利代辦業者判2年

新竹市警察局警員龔男配合代辦業者開立不實交通違規通知單，新竹地方法院認龔男犯公務員共同犯對主管事務圖利罪，判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑3年。（記者廖雪茹攝）

新竹市警察局警員龔姓男子（現已退休）在職期間，配合汽車監理業務代辦業者范姓、吳姓男子，違背法律開立不實交通違規通知單，讓10名原本因超速而牌照吊扣的車主，逕被吊銷牌照後重新領牌，讓范男藉此向車主收取代辦服務費，每次3000元，得手7次共2萬1000元。新竹地方法院認龔男犯公務員共同犯對主管事務圖利罪，判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑3年；范、吳2人則判6月，褫奪公權1年，並繳回不法所得。

判決書指出，龔男（已退休）自2017年某月起任職於新竹市警察局並擔任警員。范男、吳男等為汽車監理業務代辦業者。依2014年1月修正公布、同年3月施行的《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第2款規定，駕駛汽車有「行車速度，超過規定之最高時速60公里」情形者，除處汽車所有人罰鍰並當場禁止其駕駛外，同條第4項規定需「吊扣」該汽車牌照「3個月」。

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但實務「吊銷」處罰效果重於「吊扣」的處罰原則，只要車主另因車輛未懸掛大牌、使用他牌或牌照於吊扣期間而行駛於道路上，遭警方製單裁罰吊銷汽車牌照，車主即因牌照已吊銷後無從吊扣，可逕行驗車後重新申請牌照立即上路。

判決書指出，龔姓警員2017年3月間起迄2019年10月間，配合范男、吳男等人以「駕駛人或行為人未實際違規」的態樣方式，逕行不實攔停舉發或不實開立車主為違規人等虛偽事實的舉發通知單後，再由車主或「代辦業者」向監理機關不知情公務員重新領牌，足以生損害監理機關對交通事件管理裁罰的正確性，並使范男得於代辦服務中向車主收取代辦服務費，因而獲取每次3000元，得手7次共2萬1仟元的不法代辦服務費，並使車主得以免除吊扣期間無法使用車輛的無形利益。

案經新竹地檢署檢察官指揮新竹市調查站、新竹市警察局移送偵查，以貪污治罪條例提起公訴。檢警調查，有10名車主因超速而導致牌照吊扣，透過網路、LINE等方式找上范男、吳男等代辦業者，業者要求他配合不要懸掛車牌或掛牌上路到南寮，會有警察在那等；車主依指示果真被警察攔下來開單，不久便收到新車牌。

法官審酌，龔男為執法員警，為爭取較多取締交通績效未仔細思辨，而范男為汽車牌照代辦業者，為賺取較高的代辦費用，竟都利用該時規定不完善之際，透過中古車商業者吳男居中聯繫，由龔男違背法律開立不實交通違規通知單，圖利自己或他人獲取不正利益，為實均屬不當；惟考量被告龔男等人都坦白承認，犯後態度良好，並審酌龔男無犯罪紀錄，其與吳男本人都未獲得不正利益；范男雖圖得較高代辦費用的不正利益，也於偵查中即自動繳回全部犯罪所得，分別量處前述刑責。

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