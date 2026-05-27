施用多種毒品後仍騎機車上路 屏檢聲押毒駕男獲准

警政署為維護用路人安全，展現對毒駕「零容忍」決心，通令全國各縣市警局加強取締「毒駕」行為。（資料照，警方提供）

簡姓男子施用海洛因等多種毒品後仍騎乘機車上路，因交通違規被警方攔查，依毒品及公共危險等罪嫌送辦，檢察官認為簡男涉犯刑法不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施之虞，昨天向屏東地院聲請羈押獲准。

國內連續發生多起毒駕肇事致死案件引發眾怒，警政署為維護用路人安全，展現對毒駕「零容忍」決心，通令全國各縣市警局加強取締「毒駕」行為；高檢署也要求各地檢署針對毒駕案件採取「從速、從重」原則，並依據《刑事訴訟法》規定，積極向法院聲請預防性羈押，以強化嚇阻效果。

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40多歲簡姓男子25日下午在東港以針筒注射方式施用第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命及第三級毒品愷他命後，同日晚間再以電子菸方式吸食含第二級毒品依託咪酯菸彈，仍執意騎乘機車上路，當晚間8時許行經屏東市復興路時，因交通違規被警方攔查，經採驗其唾液與尿液檢體，檢出海洛因、甲基安非他命、依託咪酯及愷他命等毒品陽性反應，並當場扣得依託咪酯菸彈3顆及使用過的針筒等證物，依法逮捕送辦。

檢察官訊後認為簡男涉犯刑法不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，26日向法院聲請羈押並蒞庭論告，屏東地院裁定准予羈押；屏檢強調，將持續落實高檢署「全國毒駕專案」執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，嚴厲追訴，絕不寬貸。

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