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    首頁 > 社會

    澎湖情侶深夜爭吵男子情人碼頭跳海 警消馳援救人

    2026/05/27 09:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    男子漁人碼頭跳海，警消馳援救人。（馬公警分局提供）

    男子漁人碼頭跳海，警消馳援救人。（馬公警分局提供）

    鄰近亞果遊艇澎湖基地的馬公漁人碼頭，以木棧道、涼亭提供民眾遊憩親海之所，凌晨漁人碼頭出現生死救援驚險畫面！凌晨情侶在爭吵後，男子因情緒激動獨自外出，更透露想不開的念頭，女友嚇得趕緊致電110報案求助，轄區啟明派出所立即展開尋人任務。

    啟明派出所暖警吳翊琦、林暐勛接獲通報，立刻火速開車衝往碼頭尋人，波麗士大人在漁人碼頭步道找到男子蹤影，當警車靠近警員正下車，趨前勸說男子時 ，只見男子突然情緒激動，竟然直接翻越欄杆做勢跳海。

    2警見狀腎上腺素爆發，立即在木棧道飛撲向前，死死抓住男子懸掛在欄杆外的雙臂，由於當時天色漆黑，警察擔心男子落海失去蹤影，現場狀況真的緊繃到最高點；眼看男子體力不支滑落海中，2警頂住黑夜微光，立刻抓起岸邊救生圈「唰」一聲精準拋過去！

    還好警方平時訓練有素，救生圈精準套中男子，讓他能在海面上維持浮力，隨後趕抵的消防救護人員火速加入，大家齊心合力把人平安撈上岸。

    男子平安獲救後，警方隨即通報心理衛生中心社工，並由救護車送醫。旁觀民眾都給啟明警與消防弟兄大大的讚，讚嘆警消完成黑夜神救援。

    員警訓練有素，精準將救生圈套在男子身上。（馬公警分局提供）

    員警訓練有素，精準將救生圈套在男子身上。（馬公警分局提供）

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