直播水產大內鬥！直播妹爆老闆黑料害損失百萬 法院只判賠3萬

「拼鮮水產」直播主李鑄鋒被自家直播妹爆黑料，損失百萬，法官判賠3萬。（民眾提供）

彰化縣前年發生直播水產大亂鬥！「拼鮮水產」直播主李鑄鋒直搗丟丟妹爸爸李慶福經營的「福哥嚴選」，雙方衝突、對簿公堂。事件演變成李鑄鋒的自家大內鬥，他雇用的「直播妹」張女做鐘點主持人，不滿自己被老闆被解雇，轉貼網路的獨家新聞「拼鮮水產老闆頻失控 知情人再爆：無效退費都假的」、「李鑄鋒賭博欠債3000多萬」等情節，李鑄鋒氣炸對張女提告，並求償100萬元，經法官審理判賠3萬元。

李鑄鋒主張，張女明知報導不實，卻仍故意轉貼，且該爭議報導消息來源正是被告本人。加上被告曾為拼鮮水產行主持，擁有大量粉絲追蹤，其轉貼行為導致眾多消費者誤信不實內容，直接造成拼鮮水產行營收大幅下滑，嚴重損害原告名譽、信用及經濟利益。這部分涉及刑事，尚在高雄地院審理中。

請繼續往下閱讀...

法官認為，「無效退費都假的」及「每次被客訴後封鎖客人、不把消保單位當一回事」等內容，被告未能提出充分證據證明有相當理由相信為真。法院認定此部分已侵害原告名譽權及信用權，判決被告應賠償精神慰撫金3萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法