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    首頁 > 社會

    屏檢查察賄選分局座談 嚴防新興賄選

    2026/05/27 09:08 記者葉永騫／屏東報導
    屏東地檢署檢察長林彥良（中）到各警分局座談。（屏東地檢署提供）

    屏東地檢署檢察長林彥良（中）到各警分局座談。（屏東地檢署提供）

    屏東地檢署「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，由檢察長林彥良率同主任檢察官彭盛智、任亭及選舉查察執行團隊，連日來分別到屏東、里港、內埔等分局，展開深度研商，就轄區選情態勢進行縝密研析與專案報告，並提出具體之查察部署與選前治安淨化策略，強調檢警一體查察精神，捍衛民主憲政之決心。

    會中指出，賄選手法日新月異，會議特別聚焦於新興數位金流與物流賄選之查緝，除掌握傳統之現金買票、旅遊及餐會招待外，檢警將嚴密監控線上遊戲點數、虛擬通貨、行動與第三方支付等隱匿性高之數位支付管道，乃至利用網購物流直送到府之新興賄選模式，此外，針對意圖扭曲選舉結果之虛遷戶籍「幽靈人口」案件，將透過實地查訪與蒐證，嚴格比對居住事實，依法究辦，不容投機者伺隙影響投票結果。

    檢察長林彥良重申，查賄的重要性，落實「1個核心目標、4項重點工作、7大策進作為」之執法精神，強力執法，查賄團隊應深化科技偵查效能、妥善保全數位證據，以求突破盲點；優化反賄通報機制，針對治安顧慮與高風險對象精準佈雷，發揮最大之查察能量。

    檢警座談針對查賄進行研議。（屏東地檢署提供）

    檢警座談針對查賄進行研議。（屏東地檢署提供）

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