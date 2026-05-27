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    18歲男見友遭追殺持槍掃射 辯沒當兵不知子彈會打死人

    2026/05/27 09:09 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹18歲男見友人遭追殺，竟開槍掃射險奪人命，事後竟辯沒當過兵不知開槍能殺人。（資料照）

    新竹18歲男見友人遭追殺，竟開槍掃射險奪人命，事後竟辯沒當過兵不知開槍能殺人。（資料照）

    新竹18歲謝姓男子見友人欠債追殺，竟持槍朝對方的車連開3槍，1槍擊中駕駛臉頰差點奪命，事後謝男竟稱沒當過兵，不知道子彈可以穿透車輛還可能會把人打死，新竹地院認為他對社會造成巨大戕害，依持槍與殺人未遂罪重判12年。

    法官調查，謝男友人阿強與人有金錢糾紛，113年5月24日凌晨多人等候、埋伏等阿強出現，撞倒其機車分持棍棒刀械攻擊、毆打，阿強沿經國路2段往和平路方向跑步逃離，眾人再開車從身後衝撞追殺，致阿強右前胸及右上臂穿刺傷、利器刀傷深及肌肉血管、大量失血。

    謝男聽聞屋外有打鬥聲，出外查看發現阿強遭眾人追殺，且見阿明倒車欲駛離現場，竟連開3槍，2槍對車正面擊發，1發擊中前保險桿，另1發子彈則穿透擋風玻璃而擊中阿明左臉頰。所幸阿明命大沒有生命危險。

    事後謝男聲稱沒有當過兵，不知道子彈可以穿透車輛，也不知道子彈打到人可能會把人打死。

    法官認為，謝男僅因見其友人遭追殺，竟不思以報警或以其他正當合法方式處理，貿然持槍朝有人在內車輛正面射擊多發子彈，且係於白天時間在一般人、車可往來通行公眾道路上持槍射擊，已對被害人生命、身體及社會安寧造成巨大戕害，最後依犯非法寄藏非制式手槍罪與殺人未遂罪重判12年。

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