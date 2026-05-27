女歌手偷吃人夫 元配持續1年亂入她直播嗆「搶人老公」

女歌手偷吃人夫，元配持續1年直播嗆「搶人老公」！（情境照）

平日以音樂教學、線上直播彈唱為業的陳女，指控林女持續1年每次在她直播時公然嗆她「搶人老公」要讓她身敗名裂，害她收入斷崖式下滑還罹患焦慮症，憤而求償211萬元，然而新竹地院審理時發現陳女公然在大街上摟抱林女老公且十指緊扣，林女所言乃是「揭露事實」，駁回陳女之訴。

平日以音樂教學、線上直播彈唱為業的陳女，獨資創立音樂工作室長期與大型上市櫃公司及醫院有展演合作關係，原於國內小有名氣且收入頗豐。

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林女因認定她與其配偶有逾越正常男女交往分際之情，而致電恫嚇：「我有證據可以告你，我知道你住哪裡，我現在在你家樓下，你現在下來。」「我調查過你結婚而且有女兒，你破壞別人感情，你的資料電話、地址、車牌跟女兒我都請徵信社查了，接下來也會請徵信社繼續跟蹤調查你！」

林女持續1年，於陳女每次直播過程中，均有不明帳號在直播間公然留言「主播是單親媽媽？孤兒？可憐！難怪要搶人家老公…」。林女還數度假冒快遞員到陳女社區警衛室刺探她的個人訊息，林女還以手機兩度致電其父，指控她破壞其婚姻計畫，聲稱陳女與其未婚夫交往，要求父母替女兒負責」、「指稱陳女與多名男性有染」、「揚言將聯絡陳女丈夫公司，對其同事揭露其破壞他人感情行為」、「恐嚇表示將打電話給陳女女兒就讀學校，並聯絡所有親友、公婆讓所有人知道陳女真面目」、「要讓陳女名聲臭掉、身敗名裂」。

由於陳女承受精神上重大痛苦而罹患廣泛性焦慮症，更因此工作收入呈現斷崖式下滑，因此求償211萬元。

林女說，因陳女介入她婚姻，經她蒐證對二人提告，先生為求原諒而坦承與陳女確有姦情。

法官根據照片得知，陳女與林女先生於公共場合街道上，互有摟抱、親吻髮梢、緊靠耳邊講話、十指緊扣、牽手相視而笑等行為，足認兩人確有不正當男女往來關係，林女發表此部分言論，即非憑空捏造，所言也僅是一種實況的揭露，而這種實況的揭露會給陳女帶來什麼樣的社會評價，本來就是陳女個人問題。最後駁回全案。

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