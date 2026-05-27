酒駕累犯肇事釀1死1傷和解求減刑 法官認「仍無何顯可憫恕之情」

秦姓酒駕累犯肇事，釀夫妻檔1死1傷，桃園地院近日審結判處他7年4月徒刑。（資料照）

秦姓男子過去有3度酒駕紀錄且被吊銷駕照，仍死性不改，2024年8月間又酒後無照開車上路，在桃園市龍潭區失控撞上對向機車，造成騎士夫妻1死1傷，桃園地院法官以黃男明知故犯，第4度酒駕造成嚴重傷亡，縱使秦男已與騎士家屬已達成和解，事發時曾對騎士施行心肺復甦術，仍無何「顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重」之情，近日審結依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處秦男7年4月徒刑。

秦男過去曾因酒駕分別獲緩起訴、判刑4月及8月徒刑，駕照也被吊銷，平時都搭乘爸爸的小貨車，往來龍潭區住處及楊梅區的市場擺攤，2024年8月6日他在擺攤時，買來6罐啤酒一飲而盡，中午返家後明知酒精未退，仍獨自駕車外出欲前往新竹關西，途經龍潭區民生路時失控撞上對向機車，黃姓騎士及其後座妻子被撞飛摔落田中，經路人報案將兩人送往醫院急救，黃男仍因傷重宣告不治。

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判決指出，秦男坦承犯行且全案事證明確，審酌秦男明知駕照已被吊銷，仍在喝酒後駕車上路，依道路交通管理處罰條例加重其刑，而秦男在處理員警到場時，即向警方坦承為肇事人且表示願受裁判，符合自首減刑要件；秦男辯護人另以秦男與騎士家屬達成調解並已賠償600萬元，且曾對騎士進行心肺復甦術為由，主張應依法減輕其刑，法官則以此次已是黃男第4度酒駕，縱使有前述情形，仍無何「顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重」之情，辯護人主張並無可採。

法官審酌秦男明知駕照被吊銷、已有飲酒情形仍駕車上路，終因逆向行駛肇事造成1死1傷嚴重結果，所為應予非難，兼衡秦男犯後態度，已與騎士家屬達成和解，但尚未與受傷的騎士妻子和解等理由，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處秦男7年4月徒刑，可上訴。

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