外遇妻稱先生冷暴力害崩潰 法官：違背婚姻忠誠義務仍判賠

外遇妻稱先生冷暴力害她崩潰，法官：違背婚姻忠誠義務仍判賠。（情境照）

新竹徐男發現結婚7年的妻子跟小王多次約會激戰，小王甚至勸妻跟他分居，憤而提告對二人求償百萬，妻子開庭時痛陳先生對她冷暴力，但新竹地院法官認為是她與小王破壞婚姻、違背婚姻忠誠義務，最後判二人需連帶賠償30萬元。

107年結婚、去年12月調解離婚的徐男說，去年3月妻子吳女與李男約會出遊臺南兩天一夜，兩人單獨同住一房。去年4月二人約會，吳女挽著李男的手，互動親暱。還擁抱、親吻，更曾發生多次性行為。

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事後李男竟勸吳女跟先生分居，並說「你也要想著如果沒有我，你可以自己堅持生活下去？」、「為出發點堅持自己，會比住在一起好」、「你因為新鮮感，對不起他跟這段婚姻」。

徐男發現二人間有不正交往行為後，二人仍不知悔悟，為脫免責任而將相關證據刪除銷毀，憤而對二人連帶求償100萬元。

吳女說曾遭先生與小姑當眾咆哮，並長期為婆媳問題所困擾，前後兩胎懷孕期間之假日仍須至婆婆經營餐廳協助端盤子、收碗筷；後第二胎因過於勞累而早產；婆婆揚言不喜歡小孩、不想幫忙帶，卻對小姑的孩子格外疼愛有加。

吳女說先生對子女教養等均逃避積極溝通，一再選擇以冷暴力對待，總以工作忙碌作為藉口，甚至外出熬夜打麻將，將教養照顧之責全交由她一人承擔，返家後自己便在一旁滑手機。她每當夜深人靜時因巨大壓力而泣不成聲時，先生也只是漠視一切，從未上前安撫，甚至讓她下榻於僅有鋪設遊戲墊的地板上過夜數個年頭。

去年起吳女即多次明確告知先生不要碰她身體，先生卻於半夜碰她腰部、臀部，甚至協議離婚事項時，先生仍出言不遜地以其「硬硬的」等猥褻舉止騷擾、邀約她想激戰，她因此感到恐慌、手麻及心跳劇烈，致使後續至身心科求診。

法官認為，不論婚姻關係是否已陷於破綻，吳女與小王在婚姻存續期間為逾越通常男女社交禮儀範疇之不當交往行為，客觀上已達破壞婚姻程度，李男明知人妻有配偶仍予勾連，吳女更違背婚姻忠誠義務，最後判二人需連帶賠償30萬元。

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