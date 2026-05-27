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    首頁 > 社會

    雞舍漏電鄰居15隻名犬慘死 更審又逆轉判賠214萬

    2026/05/27 06:33 記者鮑建信／高雄報導
    李男因雞舍鐵絲網漏電，導致名犬集體慘死，被高雄高分院更審判賠。（記者鮑建信攝）

    李男因雞舍鐵絲網漏電，導致名犬集體慘死，被高雄高分院更審判賠。（記者鮑建信攝）

    屏東莊姓男子飼養進口鬥牛犬等15隻，卻因隔壁李男的雞舍鐵絲網漏電，又適逢大雨，導致犬隻全被電死，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判李男不用賠，但被最高法院撤銷發回，更審又逆轉，判決他賠償214萬元。

    莊男指出，他在屏東縣潮州鎮經營犬舍，飼養國外進口大丹犬、英國鬥牛犬、捷克羅素犬等共15隻，隔壁則是李男經營的雞舍，竟未經他同意私接電線，位於雞舍及犬舍間、屬李所有的菱形鐵絲網。

    2019年7月9日晚上至翌日上午，因電線外皮破損漏電，又適逢大雨地面潮濕，電流經過菱形鐵絲網，連接至犬舍間，導致所有名犬均死亡，共求償450萬元。屏東地院審理期間，李男未出庭，也未提出書狀陳述意見，判決他敗訴。

    李男不服上訴指出，犬隻遭電擊爬行紋為高壓電造成，電線縱使破損漏電，無法導致眾多犬隻死亡。況且，當天風雨交加，應該是被雷擊，否認有過失。

    高雄高分院調查，獸醫驗屍證實犬隻被電死，並有燒焦紋路，當天並發生80次落雷，改判他不用賠償。

    莊男不滿上訴後，被最高法院撤銷發回，高雄高分院更1審又逆轉，仍然認定李有過失要賠，但減為214萬元，尚未定讞。

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