外送員接單騎20公里 導航「刁車」大肚山驚魂

鄭姓外送員疑似導航失誤在大肚山「刁車」。（讀者提供）

台中市21歲鄭姓外送員，接單從北區送餐至龍井大肚山區，騎乘距離超過20公里，疑似手機導航失誤，竟被引導進入荒山佈滿碎石陡峭山徑，機車輪胎不斷打滑空轉、進退兩難，經烏日警分局員警應變迅速，利用通訊軟體Line「即時位置定位」精準鎖定座標，隨後徒步入山推車協助脫困。

「你怎麼騎到這裡來」？烏日警分局表示，鄭男疑似手機導航失準，22日上午受困於大肚山野嶺，當地山坡近台電高壓電塔，人煙罕至、佈滿碎石陡峭小徑，鄭男機車輪胎不斷因紅土打滑空轉，進退兩難「刁車」（台語，機車深陷泥沙），鄭男面露驚恐急待脫困。

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犁份派出所派員趕往，發現荒山沒地址路標，鄭男無法精確描述受困位置，員警急中生智，第一時間互加Line好友，引導鄭男發送即時定位，警車抵達後發現山路狹窄崎嶇，無法駛入，員警徒步頂著烈日揮汗疾走，引導機車爬坡脫困。

烏日分局犁份派出所所長林正和說，員警安撫鄭男情緒並走到機車後方，用雙手緊緊頂住後座扶手，一邊引導催動油門，一邊奮力推車，警民兩人齊心協力、歷經10分鐘揮汗奮戰，終將機車推上安全平坦道路。

鄭男看著佈滿石塊斜坡，見員警渾身大汗卻毫無怨言，感動到說不出話，低頭稱非常感謝警察，不然真不知道該怎麼辦。

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