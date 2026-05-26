5/26今彩539頭獎開3注！800萬獎落桃園、台中

5/26今彩539頭獎開3注，獎落桃園、台中。（本報合成）

5月26日開獎的今彩539頭獎開出3注，由桃園市新屋區新屋里中華路187號1樓的「龍盈彩券行」、台中市西屯區逢甲里福星路640號1樓的「佳欣彩券行」即桃園市中壢區新明里中山路477號「鑽萬金彩券行」開出；大樂透頭獎則摃龜。

第115000056期大樂透中獎號碼「03、27、29、37、47、48，特別號：11」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共34注中獎，每注可得5萬1678元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬2983元；伍獎共1461注中獎，每注可得2000元；陸獎共2286注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4012注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6227注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第115000056期49樂合彩中獎號碼為「03、27、29、37、47、48」。四合5注中獎，每注可得20萬元；三合共96注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3081注中獎，每注可得1250元。

第115000128期今彩539中獎號碼為「02、07、11、14、37」。頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共229注中獎，每注可得2萬元；參獎共7531注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7065注中獎，每注可得50元。

第115000128期39樂合彩中獎號碼為「02、07、11、14、37」。四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共434注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5105注中獎，每注可得1125元。

第115000128期3星彩中獎號碼為「667」。壹獎共54注中獎，每注可得5000元。

第115000128期4星彩中獎號碼為「5059」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法