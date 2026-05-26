北市汀州路住宅大樓深夜火警黑煙狂竄 屋主外出幸無傷亡

文山區汀州路4段一棟住宅大樓9樓今日晚間發生火警。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區汀州路4段一棟住宅大樓9樓今日晚間發生火警，大樓高處隨即竄出陣陣黑煙。雖然網路上有目擊民眾發文指稱疑似發生氣爆，不過台北市消防局獲報後火速調派61名消防人員趕往現場灌救，火勢於24分鐘內迅速撲滅，大樓管理員也向警方表示起火戶內當時並無人在家，確認現場並無任何人員受傷受困，結束一場虛驚。

台北市消防局於今日晚間20時6分接獲民眾報案，指稱萬隆捷運站附近的汀州路4段一處大樓住宅發生火災。由於報案民眾指稱高樓層有濃煙與火舌冒出，消防局不敢大意，立即啟動火警應變機制，派遣各式消防車22輛、救護車2輛，並動員61名消防與救護人員火速奔赴現場展開救援。

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消防人員抵達現場時，發現起火點位於該棟大樓的9樓，現場已有黑色濃煙不斷往窗外竄出，警消隨即布設水線進入大樓內部進行滅火搶救。由於案發當時正值晚間，火光與濃煙引起不少鄰里注意，甚至有目擊民眾在社群平台上發文，慌張指出萬隆某大樓疑似發生氣爆、烈火持續燃燒。所幸消防人員灌救迅速，火勢順利於晚間20時30分撲滅。

大樓管理員向在場搜救人員及警方說明，確認該起火戶的住戶當時均外出，屋內並無人在內。經消防隊員進屋搜索，也證實現場確實沒有任何人員受傷或受困。警方隨後也在周邊引導交通，防止圍觀民眾影響救災。詳細起火原因還有待消防局火災調查科人員釐清。

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