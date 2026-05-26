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    台鐵區間車驚魂！女子突拔「緊急破窗錘」猛砸車窗 嚇壞乘客

    2026/05/26 21:08 記者蔡政珉／苗栗報導
    22歲女搭台鐵區間車，竟拔「緊急破窗槌」猛砸車窗。（圖／網友wupunpun_1216授權使用）

    22歲女搭台鐵區間車，竟拔「緊急破窗槌」猛砸車窗。（圖／網友wupunpun_1216授權使用）

    台鐵驚傳車廂遭旅客蓄意破壞事件！一名22歲陳姓女乘客昨傍晚搭乘台鐵2234次列車時，在列車正準備駛入三義站時，陳女突然私自拔下車廂內的緊急破窗錘，猛烈敲擊車窗玻璃，導致玻璃當場毀損，嚇壞周遭乘客，陳女之後於銅鑼站下車逃逸，鐵路警方已通知陳女到案說明。

    列車長巡視發現後，立即於昨日傍晚6點多向鐵路警察局苗栗派出所報案求助，警方接獲通報火速動員，待該班列車抵達苗栗站時，員警立即進入車廂拍照蒐證，並掌握涉案人為22歲陳女。

    台鐵2234次列車長表示，針對車窗玻璃的損壞金額仍在估算中，後續將詢問總公司意見，再決定是否代表台鐵公司正式提出毀損告訴；警方目前已依涉嫌毀損罪，通知陳女回派出所到案說明，至於其在行駛列車中破壞車窗的動機，警方正全力調查釐清中。

    22歲女搭台鐵區間車，竟拔「緊急破窗槌」猛砸車窗。（圖／網友wupunpun_1216授權使用）

    22歲女搭台鐵區間車，竟拔「緊急破窗槌」猛砸車窗。（圖／網友wupunpun_1216授權使用）

    22歲女搭台鐵區間車，竟拔「緊急破窗槌」猛砸車窗。（圖／網友wupunpun_1216授權使用）

    22歲女搭台鐵區間車，竟拔「緊急破窗槌」猛砸車窗。（圖／網友wupunpun_1216授權使用）

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