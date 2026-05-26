打詐、緝毒績效卓著 中檢何建寬、林思蘋獲頒「模範公務人員」

台中地檢署何建寬檢察官（右）獲選「模範公務人員」，由法務部長鄭銘謙（左）頒獎表揚。（台中地檢署提供）

台中地檢署何建寬、林思蘋檢察官，因辦案表現卓越，分別在司法外交、廉能肅貪、柔性司法、科技執法、毒品查緝、打擊詐欺、重大經濟犯罪及婦幼保護等領域，展現高度專業與具體績效，榮獲法務部頒發「模範公務人員」殊榮，由法務部長鄭銘謙親自頒獎表揚，肯定兩人長期投入檢察業務、積極守護法治與人民權益的卓越貢獻。

台中地檢署表示，何建寬檢察官具備優異國際法學視野，曾赴美國哈佛大學擔任訪問學者，並借調法務部國際及兩岸法律司服務，協助推動完成台韓司法相互合作瞭解備忘錄、台日法務及司法領域交流與合作備忘錄，深耕司法外交，提升我國法務及司法交流的國際能見度。

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此外亦將人文關懷與科技創新融入檢察實務，擔任國民法官法專組檢察官期間，率先研發創設「被害影響陳述意見表」，使被害人家屬的意見能於國民參審程序中獲得妥適呈現，實質提升被害人及家屬權益保障。

另外，何建寬檢察官在偵辦重大空污案件時，面對業者私設繞流管道並偽造、低報32季空污數據，創新運用空氣感測數據及科技儀器進行大數據勾稽，查明短繳空污費達新台幣 8400萬餘元的事證並依法提起公訴，以科技執法捍衛環境正義。

至於林思蘋檢察官歷任台中地檢署檢肅黑金專組檢察官、駐廉政署中部地區調查組檢察官、調二審辦事檢察官等重要職務，歷練完整。現任中檢緝毒專組執行秘書，負責重大緝毒案件偵辦及緝毒平台聯繫運作，充分發揮檢察機關統合偵查資源的職能。曾在4日內攔截第二級毒品大麻花共計55.9公斤，並偵破兩岸走私毒品集團以顏料掩護走私毒品，查獲總重達501公斤的毒品先驅原料，從源頭阻斷製毒鏈。

此外，林思蘋也在打擊跨國詐欺集團展現成果，指揮偵辦拉脫維亞跨國上百名犯嫌遣返回台的詐欺集團案件，突破人證分離困境，勾稽110名犯嫌供述，還原犯罪事實，溯源查獲集團金主，有效查扣犯罪所得。

台中地檢署林思蘋檢察官（右）獲選「模範公務人員」，由法務部長鄭銘謙（左）頒獎表揚。（台中地檢署提供）

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