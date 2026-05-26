全車噴酒精反露餡 台中警查獲毒駕、安毒

台中第二分局執行取締毒駕專案勤務，林姓男子毒駕，駕駛的廂型車還查獲安非他命毒品。（記者陳建志翻攝）

毒駕案件頻傳，台中警方昨晚在崇德路執行專案勤務，林姓男子（35歲）駕駛廂型車被員警攔查，車內散發濃濃酒精消毒味讓員警起疑，進一步目視，在扶手發現用抹布包覆的安非他命毒品，唾液快篩呈毒品陽性反應，將他依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警局第二分局昨晚8點15分在北區崇德路上執行專案勤務時，林姓男子（35歲）剛好下班開廂型車行經遭員警攔下，一打開駕駛座車窗就散發濃濃的酒精味，形同「此地無銀三百兩」讓員警起疑，員警朝車內查看，眼尖發現駕駛座扶手處用抹布包覆的東西相當可疑，經林男自行打開受檢，當場查獲第二級毒品安非他命。

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員警接著經林男同意，依法執行唾液快篩程序，顯示毒品陽性反應，當場將他逮捕，並製單舉發及移置車輛保管，訊後依毒品及公共危險罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

第二分局表示，25日起啟動為期7天「自辦取締毒（酒）駕大執法」專案勤務，針對易涉毒、易酒駕及治安熱點區域加強部署警力，並結合高密度路檢勤務全面攔查可疑人車，強化「毒駕」及「酒駕」取締作為，防止不法分子危害公共安全。

經統計，專案期間已查獲毒駕案件2件2人、毒品案件3件3人、酒駕案件3件3人、一般刑案3件3人，另查獲通緝犯5人，展現警方打擊犯罪及維護治安的具體成果。

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