活該不開燈！毒駕曝光 乘客被通緝還藏毒也難逃

毒駕未開燈被警查獲，並在通緝犯乘客的身上查獲毒品。（民眾提供）

高雄市陳姓男子（47歲）今（26）日凌晨駕車行經明誠、大裕路口，因未依規定開啟大燈，警方巡邏發現上前示意停車受檢，陳嫌佯裝配合下車接受盤查，意外發現乘客徐男（33歲）因毒品案遭通緝，徐企圖逃逸被員警壓制，並查獲毒品依托咪酯電子煙。

警方同時對陳姓駕駛施以毒品唾液快篩試劑檢測，結果呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，依毒駕移送法辦。

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警方指出，陽明所員警於今日凌晨擔服巡邏勤務時，行經明誠一路、大裕路口，見陳嫌駕駛未依規定開啟大燈，立刻上前示意停車受檢，陳嫌佯裝配合下車接受盤查，盤查過程中副駕駛座乘客徐男，查出他因毒品案被橋頭地檢署發布通緝。

徐男見員警攔檢，一時心虛企圖趁隙逃逸，員警隨即上前追捕並壓制犯嫌，在身上查獲徐嫌非法持有第二級毒品依托咪酯電子菸一組。

檢警對陳姓駕駛採取毒品唾液快篩試劑進行檢測，結果呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，顯示其確有施用毒品後駕車之情形，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，並建請地檢署聲請預防性羈押，同時持續溯源追查毒品來源。

徐嫌為橋頭地檢署發佈之通緝犯，依法解送橋頭地檢署歸案；至於陳嫌駕駛車輛未依規定使用燈光且有毒駕情形，分別違反道路交通管理處罰條例，最高可處12萬3600元，當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1至2年，警方依法舉發。

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