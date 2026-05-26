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    續追「鮑魚大亨」案內鬼！北檢第3波搜索 約談2線4星警官、大安分局巡佐

    2026/05/26 16:53 記者劉詠韻／台北報導
    曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智。（資料照）

    曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智。（資料照）

    首次上稿 16:36
    更新時間 16:53

    「鮑魚大亨」鍾文智棄保潛逃中國案，除涉有警界人士受託違法查詢個資外，台北地檢署今（26日）再發動第三波搜索行動，指揮並約談警政署一名二線四星林姓警官、大安分局瑞安街派出所徐姓巡佐到案說明，全案朝洩漏國防以外秘密、違反個人資料保護法等方向偵辦。

    鍾文智涉炒作歐聖等多檔TDR被起訴後，2018年起被裁定須每日赴派出所報到；2021年一審判刑18年後，改為每週一、四、六報到。高等法院2023年改判17年6月，同年10月再命他接受電子腳鐐科技監控（後改為電子手環），但監控僅至前年10月17日，之後未再延長，出現監控空窗期。鍾文智得知最高法院重判30年5月後，於去年3月12日搭船潛逃中國；據了解，徐、林涉案期間約在2018年，當時兩人均任職於和平東路派出所。

    檢調先前已查出，北市警局福德街派出所2名副所長古志銘、梁思強，以及警員李俊良等人，涉嫌受鍾文智方面請託，違法查詢特定民眾個資。檢方另查出，鍾文智的帳房葉仲清，涉嫌居間替鍾文智向警方行賄、提供好處，同日被法院裁定羈押禁見。

    此外，李俊良妻子也因涉嫌財產來源不明，被列為被告，訊後以50萬元交保，並限制出境、出海及施以科技監控；古志銘、梁思強則涉嫌與李俊良共謀偽造公文書，涉犯圖利等罪，檢方諭令2人各以30萬元交保，並限制出境、出海。

    檢調警持續向上溯源追查後，又查出北市警局南港分局南港派出所副所長黃梓翔，涉嫌替鍾文智違法查詢積欠債務民眾個資，協助追債，今年2月向法院聲請羈押禁見後獲准。

    北檢指出，檢察官偵辦林姓、徐姓被告涉嫌洩漏國防以外秘密，及違反個人資料保護法等案件，今指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、北市警局政風室及大安分局等單位，搜索林、徐2人住居、辦公處及另4名涉案人住所共12處，目前全案仍待進一步調查釐清。

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