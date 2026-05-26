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    台中豐原某水果攤佔用人行道 民眾質疑警察天天開單都不怕

    2026/05/26 16:21 記者歐素美／台中報導
    豐原區南陽路與豐東路口的水果攤，長期佔用人行道，引發民眾不滿檢舉，店家則委屈表示，都有留通道。（擷取自Threads）

    豐原區南陽路與豐東路口的水果攤，長期佔用人行道，引發民眾不滿檢舉，店家則委屈表示，都有留通道。（擷取自Threads）

    台中豐原區南陽路豐東路口的一處水果攤，因店家將水果、棧板等雜物放在人行道上，引發民眾不滿，上網PO文表示，警察天天來開單，業者都不怕，質疑後是不是有很大的背景？店家則委屈表示，都有留通道，質疑其他機汽車佔用人行道為何不檢舉，只針對該店家；豐原警分局表示，針對水果攤交通違規，自5月17日起至24日，受理民眾檢舉，依法已製單勸導1件、舉發5件。

    據了解，該處一直是水果攤，最近剛轉手更名，疑似換人經營；警方表示，業者將雜物及工作物品放置於騎樓、人行道等行為，影響行人通行安全，已違反「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第3款「利用道路作為工作場所」規定，警方除當場責令立即排除障礙並停止外，並得依法對行為人或其雇主處以1200元以上、2400元以下罰鍰。

    豐原警分局豐東派出所副所長陳治民呼籲民眾，道路及其附屬設施係供公眾通行使用，應保持通暢，民眾應共同遵守交通法規，切勿擅自占用道路從事作業或設置障礙物，以免危害到行人通行及安全，公共維護交通安全及通行秩序。

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