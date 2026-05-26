遏止毒駕危害 高檢署函請各地檢署積極聲請羈押

為維護民眾行車安全，遏止毒駕危害，台灣高等檢察署今天函請各地方檢察署，對於毒駕案件，應依刑事訴訟法規定，積極向法院聲請預防性羈押，以強化嚇阻效果，保障人民安全。示意圖。（資料照）

為維護民眾行車安全，遏止毒駕危害，台灣高等檢察署今天函請各地方檢察署，對於毒駕案件，應依刑事訴訟法規定，積極向法院聲請預防性羈押，以強化嚇阻效果，保障人民安全。

高檢署發布新聞稿指出，刑事訴訟法第101條之1預防性羈押的修正規定，已經總統於今年5月13日公布，並自同年月15日起正式施行。

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根據新聞稿，高檢署今天以傳真方式行文，請各地檢署對於查獲的毒駕案件，應積極因應，依刑事訴訟法第101條之1修正後規定，依法向法院聲請羈押，並適時對外發布訊息，展現檢察機關嚴辦毒駕、守護交通安全的決心。

高檢署表示，毒駕不僅危害駕駛人自身安全，更可能造成無辜民眾生命、身體及財產重大損害。高檢署與所屬各地檢署對這類案件將持續依法從嚴偵辦，並與司法警察機關密切合作，落實執法、強化防制，嚴防毒駕危害，守護民眾交通安全與社會安寧。

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