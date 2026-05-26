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    首頁 > 社會

    打擊毒駕 苗栗出動230警力查緝

    2026/05/26 15:52 記者蔡政珉／苗栗報導
    毒駕零容忍！苗警出動230警力強勢掃蕩。（警方提供）

    毒駕零容忍！苗警出動230警力強勢掃蕩。（警方提供）

    國內近日接連發生毒駕致死重大事故，嚴重危害民眾生命安全，苗栗縣警察局為此啟動強勢執法，全面強化道路攔檢、毒駕取締及溯源緝毒作為，全力維護治安與交通安全。

    苗栗縣警方於上週展開強力查緝，並連日執行「全縣同步查緝毒品駕車專案勤務」，共動員230名警力，全面提高見警率與攔查密度，行動中總計查獲各類刑案127件，包括詐欺23件、竊盜21件、公共危險16件、毒品14件及毒駕10件，並起獲各類毒品24.23公克與改造手槍1支。警方強調，後續將持續分析轄內毒駕發生的時段、路段及熱點場所，妥善規劃勤務以積極防制毒駕事故。

    為嚴厲打擊毒駕，警方指出，若駕駛人具毒駕徵候且經唾液快篩呈毒品反應，或當場拒絕接受檢測者，警方將依現行犯逕行逮捕，並以公共危險罪嫌移送法辦。

    苗縣警方指出，《刑事訴訟法》修正案已於15日上路，特別將「毒駕」納入預防性羈押事由。警方呼籲用路人，切勿吸食毒品或濫用管制藥品後駕車，以免害人害己。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒駕零容忍！苗警出動230警力強勢掃蕩。（警方提供）

    毒駕零容忍！苗警出動230警力強勢掃蕩。（警方提供）

    毒駕零容忍！苗警出動230警力強勢掃蕩。（警方提供）

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