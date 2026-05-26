刺傷名醫江漢聲 輔大肄業生一審判刑1年6月

30歲輔大肄業的曾柏瑋刺傷名醫江漢聲判刑1年6月。（資料照）

30歲輔大肄業的曾柏瑋，因不滿輔仁大學附設醫院泌尿科名醫江漢聲擔任校長時被控挪用學校經費涉背信最終無罪確定，去年11月佯裝看診時自背後突襲持美工刀刺傷江漢聲，檢方依殺人未遂罪起訴曾並求刑7年，新北地院合議庭審理後認定曾主觀上只有傷害犯意，無殺人犯意，依傷害罪判處他1年6月徒刑，可上訴。

據了解，曾男就讀輔大時，校長正是江漢聲，曾男對江漢聲陷挪用校款爭議有所不滿，多次在校內舉牌拒絕讓江連任校長。曾男已離校多年，但他仍舊對過去所堅持的正義放不下，在得知江漢聲被判無罪後，竟計畫裝病患去看診時趁機下殺手。

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檢警調查，曾先在10月底某日，在臉書預先寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江○○殺人之主觀犯意...」等內容，並以不詳APP軟體設定在11月11日下午5時發布，以為其日後遭捕時開脫。

合議庭調查，曾於11月11日下午2時26分許，佯以掛號病患身分進入輔大醫院診間，趁江漢聲為其診察完畢、正在洗手而背對他之際，口出：「我不是來看病的，我看你不爽很久了」即持美工刀朝江的下半身揮砍，導致江受有右腕約6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷、左手左腹壁擦挫傷等傷害；江漢聲趁隙逃離診間時，曾還朝江丟擲美工刀，所幸江漢聲閃避與即時逃離未遭擲中。

檢察官斥責曾男因不滿江漢聲另案受無罪判決確定，不思依法定程序為相關救濟，反以持刀攻擊方式實現其所認知的「正義」，絲毫不尊重法院確定判決的尊崇性，破壞法秩序甚鉅；又利用江漢聲問診視病如親，對病患全無防備之際，持刀自背後襲擊、揮砍，手段惡劣，除造成被害者心理驚恐、受創外，亦將造成日後醫師問診時，尚須提防病患是否會突然莫名攻擊，嚴重破壞醫病間信賴關係。

合議庭則認定曾觸犯醫療法及刑法傷害罪，以較重的傷害罪論處，並斥責他對江另案獲判無罪，心生不滿，竟不思理性溝通，率以謀求輿論關注為藉口，對江持刀相向，所為欠缺現代社會成員包容異見的基本能力，除導致江受傷外，更造成醫療從業人員心生恐慌，對醫病關造成不良影響，考量他自始坦承犯行，惟未能獲得諒解等因素判處上述徒刑。

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