安平港「明豐168」小遊艇6/2法拍 現場喊價拍賣

泊靠在台南安平漁港的明豐168小遊艇將於六月二日上午法拍，行政執行署台南分署人員於六月一日上午會帶有興趣的買家前往近距離看船。（行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署受桃園地檢署囑託變價刑事扣押物，目前停放在台南市安平漁港（台南安平區安億橋）、被告所有的「明豐168」小遊艇1艘及其屬具，將於6月2日上午10點在台南分署2樓拍賣室，以現場喊價方式公開拍賣。

為增加民眾出價意願，將由執行人員帶領有興趣的民眾進入小遊艇內部，實際了解小艇現況。行政執行署台南分署表示，小遊艇總噸位是4.25噸的動力小船，將於6月1日上午9點30分至10點30分，由執行人員帶看；有興趣的買家，可於5月29日下午4點之前接洽台南分署丙股書記官，聯絡電話06-2134322分機355。

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台南分署提醒，依檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點第7點第3項規定，拍定人除須繳納拍定價金外，尚須歸墊桃園地檢署鑑價費6千元台幣。另本艘拍賣小船現停泊於安平漁港，依農業部主管漁港基本設施使用管理費收費類目及費率第2條第3項規定，應繳交基本設施使用管理費，該船繳交至2025年12月31日止，拍定人應繳足2026年1月1日起的使用管理費，才能過戶。

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