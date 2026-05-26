假觀光真賣身！ 新竹檢警聯手瓦解「泰嗨」跨國色情應召集團

檢警兵分多路，於新竹市內知名KTV及犯罪據點餐酒館等4處同步搜索、拘提，一舉逮捕主嫌、幹部、車夫共8人、酒客12人，以及多達35名持觀光簽證來台從事非法性交易的泰國籍女子，全案共計查獲55人。（記者蔡彰盛翻攝）

假觀光真賣身！新竹市警察局第一分局、第二分局與內政部移民署新竹市專勤隊共組專案小組，在新竹地方檢察署檢察官林鳳師指揮下，20日深夜展開鐵腕查緝，成功瓦解以邱嫌為首的「泰嗨」色情應召集團。警方當晚兵分多路，於新竹市內知名KTV及犯罪據點餐酒館等4處同步搜索、拘提，一舉逮捕主嫌、幹部、車夫共8人、酒客12人，以及多達35名持觀光簽證來台從事非法性交易的泰國籍女子，全案共計查獲55人，並當場查扣犯罪所得16萬餘元。

​新竹市警察局第一、二分局日前接獲線報，指稱有大型不法色情集團意圖營利，涉嫌招募、媒介並容留多名持有觀光簽證的泰國籍女子，以「假旅遊、真非法打工」之形式，在竹市各大飲酒處所從事坐檯陪酒及有對價關係之性交易。​

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警方隨即成立專案小組，歷經長達2個多月的嚴密跟監、調閱資料與行動蒐證，鎖定該集團位於新竹市東區餐酒館之犯罪據點，以及經常出沒的新竹市各大KTV等處所。20日晚見時機成熟，新竹市警察局動員警力及移民署專勤隊員共32名，手持法院核發搜索票與檢察官拘票兵分多路突擊，將涉案人員一網打盡。當晚除了逮捕不法集團成員外，現場亦查獲酒客12名，以及高達35名持觀光簽證入境、涉嫌從事猥褻與性交易之泰國籍成年女子。

全案在調查完竣後，已將邱姓主嫌等7名嫌犯依涉嫌違反《人口販運防制法》、刑法《妨害風化罪》等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。另本案共35名泰籍女子違法部分，則移交移民署新竹市專勤隊接續依法處置。

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