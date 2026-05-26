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    首頁 > 社會

    毒駕暴增！原料來自中國 名嘴示警：中國正把「喪屍煙彈」丟來台灣

    2026/05/26 15:24 即時新聞／綜合報導
    名嘴張禹宣在YouTube節目中直指「全世界的喪屍煙彈都來自於中國」，而中國正在大幅度把「喪屍煙彈」丟到台灣來；示意圖，警方破獲依托咪酯電子煙分裝場。（資料照）

    名嘴張禹宣在YouTube節目中直指「全世界的喪屍煙彈都來自於中國」，而中國正在大幅度把「喪屍煙彈」丟到台灣來；示意圖，警方破獲依托咪酯電子煙分裝場。（資料照）

    近期毒駕頻傳，造成多起傷亡悲劇，據警政署統計，2026年1至4月查獲數達4725件，是去年同期的2.7倍，近期毒駕主要肇因的電子煙毒含有依托咪酯（Etomidate，俗稱喪屍煙彈），名嘴張禹宣在YouTube節目中直指「全世界的喪屍煙彈都來自於中國」，而中國正在大幅度把「喪屍煙彈」丟到台灣來，由於美國正在進行貿易嚴查，所以可能很大幅度的銷額極可能轉往台灣。

    張禹宣指出，依托咪酯是中國最惡質的一種外交統戰行徑，不管是美國、或全世界其他國家，到現在台灣，之前日本琉球也深受其害。他進一步指出，美國西岸包括洛杉磯也曾深受其害，他有朋友在當地親眼目睹「整個地方變成喪屍之城，零元購，根本是地獄」，強調「這是中國有意圖推動的行動」。

    張禹宣提到，如果上週末有看社會新聞會發現，台灣的毒駕，甚至吸毒犯瞬間暴增，因為這種東西廉價、小朋友又容易拿得到，並強調「它攻擊的對象不是成年人，大部分是青少年、小朋友。」所以對國力來講，絕對是重大的荼害。

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