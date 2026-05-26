喪屍煙彈毒駕難遏止？ 台大法醫：拖時間檢驗恐由陽轉陰

男子毒駕被逮。（資料照，警方提供）

近年依托咪酯（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）相關毒駕事件頻傳，社會對新興毒品危害高度關注。外界討論多聚焦提高毒品分級與加重刑責，不過台大法醫研究所所長翁德怡今日透過臉書發文指出，若檢驗制度未跟上新興毒品變化速度，即使持續加重處罰，也未必能有效遏止毒駕；依托咪酯因半衰期短，若拖延檢驗時間，結果甚至可能由陽轉陰。

翁德怡表示，社會常認為毒駕問題惡化是因刑責不足，但犯罪防制關鍵從來不只有刑罰輕重，更在於違法者是否認為自己會被抓到。對毒品使用者而言，除了警方查緝，真正影響嚇阻效果的核心之一，是檢驗制度是否能有效辨識實際施用者。

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她指出，新興毒品演變速度遠快於過去傳統毒品。台灣曾歷經卡西酮類咖啡包問題，如今則面臨依托咪酯電子煙快速擴散；國外也持續出現芬太尼、合成大麻等挑戰。地下市場往往會在既有毒品遭列管後，再快速轉向新的化學結構，持續挑戰司法與檢驗體系。

翁德怡以依托咪酯為例說明，該物質半衰期極短，約僅2至3小時。她曾遇過實際案例，使用者第一次尿液檢驗濃度為96 ng／mL，高於法定標準50 ng／mL，但6小時後再次採尿，濃度已降至約40 ng／mL，低於法定值。換言之，若延後接受檢驗，結果可能由陽性轉為陰性。

她認為，若要提升依托咪酯毒駕辨識能力，應重新檢討現行檢驗制度，包括在提升檢驗靈敏度前提下討論法定閾值設定，而非僅依賴提高刑責。

此外，翁德怡也點出，目前我國毒品確認檢驗仍偏向要求兩種不同分析方法均呈陽性，才認定為毒品陽性。但這套設計原本主要是因應傳統毒品免疫篩檢可能出現偽陽性問題，新興毒品因化學結構變化快速，往往難以建立成熟免疫試劑，實務上多直接使用液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）分析。

她認為，現代法醫毒物學更重視檢驗方法是否符合確認標準，包括標準品比對、離子比例、準確度與完整驗證，不應僵化要求一定使用兩種不同平台，否則反而可能降低辨識真正吸毒者的能力。

翁德怡強調，面對新興毒品，真正需要改革的不只是毒品分級，而是整體檢驗制度與司法證據機制。否則一旦形成「反正驗不出來」的僥倖心態，最終承受風險的，仍是道路上守法的一般民眾。

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