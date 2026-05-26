為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    喪屍煙彈毒駕難遏止？ 台大法醫：拖時間檢驗恐由陽轉陰

    2026/05/26 15:06 記者羅碧／台北報導
    男子毒駕被逮。（資料照，警方提供）

    男子毒駕被逮。（資料照，警方提供）

    近年依托咪酯（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）相關毒駕事件頻傳，社會對新興毒品危害高度關注。外界討論多聚焦提高毒品分級與加重刑責，不過台大法醫研究所所長翁德怡今日透過臉書發文指出，若檢驗制度未跟上新興毒品變化速度，即使持續加重處罰，也未必能有效遏止毒駕；依托咪酯因半衰期短，若拖延檢驗時間，結果甚至可能由陽轉陰。

    翁德怡表示，社會常認為毒駕問題惡化是因刑責不足，但犯罪防制關鍵從來不只有刑罰輕重，更在於違法者是否認為自己會被抓到。對毒品使用者而言，除了警方查緝，真正影響嚇阻效果的核心之一，是檢驗制度是否能有效辨識實際施用者。

    她指出，新興毒品演變速度遠快於過去傳統毒品。台灣曾歷經卡西酮類咖啡包問題，如今則面臨依托咪酯電子煙快速擴散；國外也持續出現芬太尼、合成大麻等挑戰。地下市場往往會在既有毒品遭列管後，再快速轉向新的化學結構，持續挑戰司法與檢驗體系。

    翁德怡以依托咪酯為例說明，該物質半衰期極短，約僅2至3小時。她曾遇過實際案例，使用者第一次尿液檢驗濃度為96 ng／mL，高於法定標準50 ng／mL，但6小時後再次採尿，濃度已降至約40 ng／mL，低於法定值。換言之，若延後接受檢驗，結果可能由陽性轉為陰性。

    她認為，若要提升依托咪酯毒駕辨識能力，應重新檢討現行檢驗制度，包括在提升檢驗靈敏度前提下討論法定閾值設定，而非僅依賴提高刑責。

    此外，翁德怡也點出，目前我國毒品確認檢驗仍偏向要求兩種不同分析方法均呈陽性，才認定為毒品陽性。但這套設計原本主要是因應傳統毒品免疫篩檢可能出現偽陽性問題，新興毒品因化學結構變化快速，往往難以建立成熟免疫試劑，實務上多直接使用液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）分析。

    她認為，現代法醫毒物學更重視檢驗方法是否符合確認標準，包括標準品比對、離子比例、準確度與完整驗證，不應僵化要求一定使用兩種不同平台，否則反而可能降低辨識真正吸毒者的能力。

    翁德怡強調，面對新興毒品，真正需要改革的不只是毒品分級，而是整體檢驗制度與司法證據機制。否則一旦形成「反正驗不出來」的僥倖心態，最終承受風險的，仍是道路上守法的一般民眾。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播