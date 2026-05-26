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    婦人遇家變急需補助卻受騙連薪轉戶都交出 法官考量動機判無罪

    2026/05/26 14:57 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗地院法官近期審理後，從多項事證認定該婦人主觀上毫無洗錢故意，依法判處無罪。（資料照）

    苗栗地院法官近期審理後，從多項事證認定該婦人主觀上毫無洗錢故意，依法判處無罪。（資料照）

    苗栗縣一名婦人因家庭突遭變故急需用錢，上網申請「中國信託慈善基金會」物資與補助，不料卻落入詐騙集團陷阱，陸續提供金融卡、帳戶與密碼，遭檢察官以違反洗錢防制法案件起訴；苗栗地院法官近期審理後，從多項事證認定該婦人主觀上毫無洗錢故意，依法判處無罪。

    判決書指出，該婦人當時正經歷配偶、婆婆、小姑及大女兒接連住院或車禍的嚴重打擊，因此上網登記申請補助；法官檢視婦人與詐團對話紀錄，詐團提供「中國信託慈善基金會」連結後，又向婦人稱帳戶被凍結，要求婦人提供身分證明文件及金融卡辦理解凍。

    法官認為，該名婦人於過程中不斷追問進度，並嚴格要求對方「解凍後務必寄回金融卡」，充分證實其主觀上僅是誤信「解鎖帳戶」詐術，絕非有意將帳戶使用權永久讓渡予詐團。

    法官也指出，婦人交出其中一個帳戶為其薪轉帳戶，提供金融卡後仍有一筆1萬6397 元的薪資轉入，隨即遭詐團提領一空；法官直言「至愚亦不至此」，若婦人明知帳戶將作為犯罪人頭，絕不可能將攸關生計的薪轉戶一併奉上，使自己同受財產損失。

    法官審酌後，認為該婦人初始僅上網登記申請補助，並無提供金融帳戶供他人洗錢對價關係，此案純粹是婦人因智識程度與急迫處境，不幸掉入詐騙陷阱，其主觀上既對於洗錢構成要件毫無認識、欠缺故意，自不該當本罪處罰。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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