「撼動HDA」特技團攜手基警 百福國中宣導反毒識詐引來驚叫不斷

「撼動HDA」特技團攜手基警 百福國中宣導反毒識詐引來驚叫不斷2026/05/26 14:32 記者俞肇福／基隆報導
圖為「撼動HDA」特技團陳維瑋靠著多年訓練，雙手撐在椅子，半空中倒立，獲得現場尖叫聲不斷。（記者俞肇福攝）
由一群基隆囝仔參與武術與特技訓練組成特技表演團體「撼動HDA」，將熱情轉化為社會公益力量，從2014年開始在各縣市國高中「反毒反霸凌、反詐騙」校園宣導，今天（26日）在百福國中，完成12年來第860場表演，學生看到猛男及高空特技驚叫聲不斷。
「撼動HDA」特技團今天到百福國中「識詐反毒．惜水共好．共創平安基隆校園」宣導活動，由基隆市記者學術研究會主辦，衛生福利部國民健康署、內政部、台灣自來水公司等單位協辦。
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在地基隆囝仔高嘉和、陳維偉等多人組成的「撼動HDA」，從小學4年即開始到復興劇校練功，自2014年由基隆成功國中出發，巡迴全台各縣市國中小、高中反毒反霸凌、反詐騙校園宣導，團員個個都是肌肉男，有深厚功底，還有大學、研究所、博士班等學歷，10多年來不間斷。
「撼動HDA」特技團使出渾身解數的武術底子，當陳維偉將4張木頭椅子依序疊羅漢，他再做出倒立高難度動作，台下的學生看得目不轉睛，尖叫聲不斷。
基隆市百福國中校長陳斯彬表示，撼動以表演的方式來宣導，讓學生容易吸收反詐反毒的觀念。百福國中九年級學生詹子萱說，「撼動HDA」大哥哥好厲害，分享反毒知識與詐騙新手法，一旦自己或身旁的人遇詐騙，可以知道如何處理因應；余巧晴說，謝謝「撼動HDA」與基隆警察攜手來分享反詐反毒知識，讓學生能更清楚。
基隆市警局也到場宣導，新興毒品以糖果、咖啡包等日常食品樣貌變裝，嚴重威脅校園與社區安全，近日頻頻出現毒駕肇事，請學生在人行道上不要只看手機，也要注意周遭環境變化。
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「撼動HDA」特技團今天（26日）到基隆市百福國中「識詐反毒」宣導活動，校長陳斯彬（左）頒發感謝狀，由余尚哲接下。（記者俞肇福攝）
「撼動HDA」特技團今天（26日）到基隆市百福國中「識詐反毒」宣導活動。（記者俞肇福攝）
「撼動HDA」特技團今天（26日）到基隆市百福國中「識詐反毒」宣導活動。（記者俞肇福攝）