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    首頁 > 社會

    通緝犯被逮請友人幫拿東西 女騎車赴約被抓包毒駕

    2026/05/26 14:33 記者鄭淑婷／桃園報導
    朱男因涉及毒品案被發布通緝。（記者鄭淑婷翻攝）

    朱男因涉及毒品案被發布通緝。（記者鄭淑婷翻攝）

    47歲朱姓男子因涉及毒品案被發布通緝，昨（25）日深夜11點多被桃園市警方攔查，他請求聯絡友人幫忙先帶回隨身飲料等物品，豈料，40歲曾姓女友人騎機車前往的途中被警方攔查，被搜出毒品依托咪酯，兩人在派出所內碰面時相對無言、場面尷尬。

    桃園警分局龍安派出所員警當時正在執行巡邏勤務，於桃園區成功路發現朱男一看到警車就神情緊張，且刻意閃避到超商內，員警察覺有異，立即上前盤查，原來朱男是毒品通緝犯，隨即依法逮捕歸案，朱男請求聯絡朋友前來幫忙將隨身飲料等物品帶回，員警在確認其聯繫友人後，先將朱男帶返派出所偵辦。

    巡邏員警隨後持續勤務時，又於附近巷弄內攔查騎機車的曾女，盤查過程中發現她持有毒品依托咪酯，經進一步了解，曾女竟是朱男稍早聯絡前來幫忙取物的朋友，警方當場查扣相關證物，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

    警方呼籲，毒品不僅危害身體健康，施用毒品後駕車更嚴重威脅用路人生命安全，將持續加強查緝毒品及毒駕案件，維護社會治安與交通安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    曾女前往協助朱男途中，被抓包持有毒品依托咪酯。（記者鄭淑婷翻攝）

    曾女前往協助朱男途中，被抓包持有毒品依托咪酯。（記者鄭淑婷翻攝）

    曾女前往協助朱男途中，被抓包持有毒品依托咪酯。（記者鄭淑婷翻攝）

    曾女前往協助朱男途中，被抓包持有毒品依托咪酯。（記者鄭淑婷翻攝）

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