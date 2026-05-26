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    首頁 > 社會

    台中警老婆與人有債務糾紛 竟持美工刀割破輪胎下場出爐

    2026/05/26 14:41 記者陳建志／台中報導
    台中市一名吳姓員警，因太太和人有債務糾紛，竟持美工刀割破對方機車輪胎，台中地院依毀損罪嫌判處40日拘役。（記者陳建志攝）

    台中市一名吳姓員警，因太太和人有債務糾紛，竟持美工刀割破對方機車輪胎，台中地院依毀損罪嫌判處40日拘役。（記者陳建志攝）

    台中市一名吳姓員警，因太太和傅姓男子的父親有債務糾紛，吳男不滿傅男的父親避不見面，2024年底，竟持美工刀將傅男停在停車格的機車前後輪胎割破，傅男發現後報警查獲，吳男在台中地院審理時坦承犯行，雖有意以2萬元和傅男和解，但傅男不接受，法官審酌吳男身為警員卻不以理性方式解決紛爭，依毀損罪判處40日拘役，可易科罰金。

    台中地檢署起訴指稱，吳姓男子配偶與傅姓男子的父親有債務糾紛，吳男不滿傅男的父親避不見面，2024年11月16日上午8點多，發現傅男的機車停在台中市警局第三分局轄區一處機車停車格，竟持美工刀刺破前、後輪胎，傅男要騎車發現機車無法使用報警處理，經警方調閱監視器才查出是吳男所為。

    檢方調查時，吳男坦承犯行，並有相關監視器可佐證，檢方依毀損罪嫌將他起訴。

    台中地院審理時吳男坦承犯行，法官認為吳男為在職警員身分，因配偶與人有債務糾紛，未思以理性、和平對談方式解決紛爭，竟持美工刀刺破傅男機車前後輪胎致毀損不堪使用，所為實屬不該，審酌欲以2萬元和對方和解，但傅男不接受調解破裂，判處拘役40日，可上訴。

    台中市警局則表示，吳男犯案時為在職員警，不過目前已退休離開警界。

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