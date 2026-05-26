曾說過「販毒判太重」？藍委林思銘：斷章取義消費毒駕悲劇

國民黨立委林思銘。（資料照）

台灣近日接連發生多起毒駕車禍致死事件，民進黨立委林楚茵點名國民黨立委林思銘，曾於2019年說過「販毒判太重」，到底是在替誰說話？對此，林思銘回應表示，這根本是典型的惡意剪輯、掐頭去尾、去脈絡化操作，利用不同時空背景與資訊落差「竹篙湊菜刀」，刻意誤導社會大眾、煽動仇恨情緒，進一步發動政治抹黑與人格攻擊。

林楚茵指出，行政院已要求全面檢討《刑法》，研議加重毒駕刑責，中央一定強力打擊毒駕，絕不姑息。但2019年林思銘竟曾說過「販毒判太重」，到底是在替誰說話？前線檢警、海關正需要更多查緝設備與檢測資源，但藍白卻大砍、凍結2025年警政與查驗預算，「一邊削弱緝毒能量，一邊又罵政府無能，這不就是假監督、真亂台？」

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對此，林思銘說，令人痛心的是，民進黨竟在近期毒駕悲劇造成社會震驚與家屬傷痛之際，刻意將多年前的法律實務討論移花接木、冷飯熱炒，企圖透過製造假議題，轉移外界對民進黨政府毒品治理失能、毒駕失控、新興毒品氾濫、邊境查緝漏洞百出的檢視與究責。這種操作，不只是政治惡鬥，更是在消費受害者悲劇、踐踏人民傷痛。

林思銘強調，自己反毒立場始終清楚且堅定，就是「毒駕零容忍、製毒販毒絕不寬貸」。對於真正從事製毒、販毒、運毒、走私毒品、毒害校園與危害社會安全的犯罪集團，本就應嚴查嚴辦、從重量刑、重懲到底，這從來沒有任何模糊空間。

林思銘指出，「販毒判太重」相關談話內容是2019年間，在反毒議題講座中，基於其長年執業律師及地方民代經驗，針對毒品案件中「犯罪集團核心主嫌」與「遭犯罪集團利用的邊緣角色」之間，量刑是否應依犯罪支配程度、參與情節、主觀犯意及實際認知進行區分所提出的法律實務觀點。

林思銘說明，當時討論的是部分年輕人、弱勢者或低法治認知者，遭犯罪集團利用成為人頭、車手或受託運送物品，在未必清楚知悉內容物與整體犯罪架構情況下，卻可能面臨與核心販毒集團近乎相同重刑，因此提出司法實務上對個案量刑是否應更細緻審酌的討論。

林思銘強調，這是法律實務界、刑事政策與司法審判長期存在的專業議題，核心精神在於落實「罪責相當原則」，絕非替毒販開脫，更不是反對政府打擊毒品犯罪。卻被民進黨刻意扭曲，不僅是惡意抹黑，更是對法律專業、司法實務與社會理性討論的踐踏。

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