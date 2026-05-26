1車3人全吸毒！ 屏東警攔車查出通緝犯

汽車上3人全吸毒，里港警方及時攔查送辦。（屏縣里港警分局提供）

近來國內多起毒駕肇事車禍引起社會撻伐，屏東縣政府警察局里港分局連日加強查緝毒駕勤務，統計至今（26）日已查獲3件毒駕、3名毒品、交通致傷及竊盜通緝犯、及2件酒駕。其中查獲的1部汽車上，竟然連駕駛共3人初篩都有毒品反應，及時攔查送辦。

里港警分局從本月24日起執行取締毒駕專案，九如分駐所員警當晚於九如鄉三民路260號前執行勤務時，發現51歲楊姓犯嫌騎乘機車，但車燈未亮，於是上前攔查，結果當場發現他持有依托咪酯煙彈3顆，及針頭11支，唾液快篩呈現毒品反應。該所員警接著在25日晚上7時30分於九如鄉林森路與五權路口，發現徐姓男子騎機車行經無號誌路口未停讓，立刻攔查，當場發現他持有K盤，內含毒品粉末，經初驗呈愷他命陽性反應。

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最誇張的是5月25日7時20分許查獲的案件，高樹分駐所員警執行加強查緝毒駕勤務時，於鹽埔鄉莒光路段攔查40歲王姓男子駕駛的汽車，發現車上共有3名男子，駕駛王嫌還因竊盜、交通致傷逃逸及毒品遭多項通緝，其與同車友人34歲陳姓男子、張姓男子共3人，初篩均有毒品反應。警方查扣車內依托咪酯晶體1.27公克及電子煙吸食器2組，全案移送屏東地檢署偵辦。

里港分局分局長邱逸樵強調，依托咪酯現已列為二級毒品，持有、施用均會面臨嚴重刑責，毒駕會降低駕駛人專注力、判斷力及反應能力，極易造成交通事故，里港分局將持續針對毒駕高風險對象、易肇事路段及可疑車輛加強攔查。

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里港警分局高樹舊寮所查獲一車3人涉嫌吸毒，將駕駛王姓通緝犯等送辦。（里港警分局提供）

楊姓犯嫌騎機車未開車燈，被九如分駐所員警攔查，當場揪毒駕。（里港警分局提供）

警方查獲騎機車的楊姓犯嫌毒駕，當場起出依托咪酯煙彈3顆，及針頭11支。（里港警分局提供）

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