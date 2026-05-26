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    淡水火警燒毀10工廠！醉漢亂入喊「我哥放火」 警一查身亡多年

    2026/05/26 13:32 記者吳仁捷／新北報導
    淡水北投子工廠火警，消防灌救阻隔延燒，但一名醉漢指稱哥哥縱火，警方排除縱火後，依違反社維法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水北投子工廠火警，消防灌救阻隔延燒，但一名醉漢指稱哥哥縱火，警方排除縱火後，依違反社維法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水北投子鐵皮工廠火警，燒毀10間600坪鐵皮工廠，一名醉漢亂入火災現場，直呼這是「我家，我哥哥放火的」，但警方一查，林姓男子的胞兄，早已死亡多年，且他手上也沒有縱火跡證，但警方仍依社會秩序維護法第85條第1項第3款:「故意向該公務員謊報災害者」依法偵辦。

    新北市淡水區北投子一間連棟鐵皮工廠25日晚間失火，因火勢大作，又是水源缺乏區域，新北市消防局調動198名消防、義消，87輛消防車輛灌救，到今天凌晨0時許火勢撲滅，持續殘火處理，但火災現場，一名50餘歲林姓男子向圍觀民眾、消防及員警大呼：「這是我家，我哥哥故意放火」，引發民眾關切，也有人PO網。

    警方、消防發現，林男酒醉，懷疑他與火災有關，帶回釐清案情，但警方一查，林男胞兄死亡多年，鑑識小組採集、檢視林男手部跡證，沒發現縱火跡象，排除縱火涉案可能，但林男指稱的縱火言論，引起民眾關切，警方依社會秩序維護法第85條第1項「故意向該公務員謊報災害者」依法偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    淡水北投子工廠火警，消防灌救阻隔延燒，但一名醉漢指稱哥哥縱火，警方排除縱火後，依違反社維法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水北投子工廠火警，消防灌救阻隔延燒，但一名醉漢指稱哥哥縱火，警方排除縱火後，依違反社維法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水北投子工廠火警，消防灌救阻隔延燒，但一名醉漢指稱哥哥縱火，警方排除縱火後，依違反社維法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水北投子工廠火警，消防灌救阻隔延燒，但一名醉漢指稱哥哥縱火，警方排除縱火後，依違反社維法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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