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    首頁 > 社會

    替代役遭丟包台64線慘死案首開庭 司機否認遺棄致死

    2026/05/26 13:17 記者王定傳／新北報導
    丟包替代役男的司機林宇濬。（讀者提供）

    丟包替代役男的司機林宇濬。（讀者提供）

    擁有國立政治大學新聞系、企管系雙學士的温姓替代役男，今年1月25日搭乘多元計程車行經台64線快速道路時，被司機林宇濬丟包後，遭4輛轎車輾過慘死；新北地檢署2月依遺棄致死罪起訴林宇濬，全案將由國民法官審理，新北地院職業法官先召開準備程序，林宇濬稱只是把温趕下車坦承過失致死，否認可處無期徒刑或7年以上徒刑的遺棄致死罪嫌；家屬澤希望以殺人罪論處，檢方則認為林男有「拖行」被害人下車。

    國民法官準備庭是正式審判前的前置程序，主要由職業法官、檢察官與辯護人參與（此時國民法官尚未選出），目的是整理案件爭點、釐清證據能力及排定審理計畫，以確保後續審判能集中且流暢地進行。

    今日庭訊時，林男的辯護人，還請求至正式開始審理前，開庭程序都不公開，以免造成國民法官受影響；但法官則以本案並無依法須不公開審理的兒少或性侵情節，且人民有知的權利、媒體有報導的職責回應。

    檢警調查，25歲温男去年10月於鐵路警察局服替代役，案發當日到台北市文山區興隆路二段訪友後，透過Bolt叫車平台叫車。

    檢方調查，林男於凌晨2時7分承接訂單後，開車載温返回温的板橋住處，途經中和台64線往板橋匝道時，温男突倒臥於後座，竟於凌晨2時19分，在台64線西向27.5公里處（往板橋方向）道路線與隔音牆處停下，打開駕駛座車門，命温下車，見温下車倒臥在車尾道路上，即駕車離去；凌晨2時22分至31分，倒臥在快速道路上的温男，連遭4輛汽車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死。

    檢方起訴的關鍵在於，死者倒臥在車道上，林男竟不理會逕自離去。檢方認定，林男依契約或法令，對「無自救力者」的温男，負有保護義務，卻命他於快速道路下車，見温倒臥於道路後即駕車離去，因此依有義務者遺棄致死罪嫌起訴。

    温姓替代役男被司機林宇浚丟包台64快速道路，遭4車輾過爆頭慘死。（資料照）

    温姓替代役男被司機林宇浚丟包台64快速道路，遭4車輾過爆頭慘死。（資料照）

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