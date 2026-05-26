嘉縣議員促取締喪屍煙彈毒駕 縣警局長授權大膽用槍

朴子分局昨晚進行擴大臨檢。（朴子分局提供）

最近國內發生多起毒駕事件，造成重大傷亡，嘉義縣議員黃嫈珺、翁聰賢今天在縣議會針對吸食喪屍煙彈（依托咪酯）氾濫造成問題進行質詢，要求縣警局加強宣導，提出具體防制作為；嘉義縣警察局長古瑞麟說，警方加強擴大路檢、向上追查販毒集團，並將會以實際案例進行宣導，若攔檢毒駕時有狀況，授權警員大膽用槍。

嘉義縣議員黃嫈珺說，最近毒駕造成多起嚴重車禍，要求縣警局對防制喪屍煙彈（依托咪酯）提出具體作為，如有相關案例影片可在社區、校園進行宣導，而毒駕者意識不清，恐會造成攔檢盤查的警員受傷，建議警方可用射擊車輛輪胎等方式攔阻。

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縣議員翁聰賢表示，警局加強毒駕取締及宣導，而依托咪酯販毒手法與傳統販毒手法不同，又加入電子煙及香精吸食，不易查緝，他認為杜絕源頭是重點。

古瑞麟說，去年嘉義縣查獲毒駕174件，今年至5月查獲80件，縣警局每週至少一次擴大路檢、分局每週自辦擴大路檢、刑大溯源查辦藥頭及加強網路巡邏查緝、查獲案件建請檢方聲請預防性羈押，校園若有相關案件依少年事件處理法及毒品危害防制條例偵辦，與少輔會合作進行追蹤，防止再犯，並在社區、校園宣導依托咪酯對人體的傷害、駕車後傷亡案例及需負法律責任等。

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古瑞麟說，將會把相關案例進行去識別化後，在社區及校園宣導；授權警員依攔檢毒駕狀況，大膽用槍；攔檢時會依照車輛行車狀況攔查，察看車內是否有吸食器具、異味，並以談吐、行為來辨識，進行觀測，若有意識不清等狀況，會依法偵辦。

而朴子分局為遏止毒駕，依據警政署頒布「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，強化指導警員使用配發的「毒品唾液快篩試劑」，分析轄區易肇事或曾查獲毒品等處所與路段，昨晚結合取締酒駕、擴大臨檢等進行強勢執法專案；朴子分局長莊于瑩說，分局秉持「酒駕、毒駕零容忍」態度，全面加強取締。

嘉義縣議員黃嫈珺要求警方注意攔檢毒駕的安全，縣警局長古瑞麟表示授權警員依狀況大膽用槍。（擷取自嘉義縣議會直播影片）

縣議員翁聰賢要求警方查緝喪屍煙彈源頭。（擷取自嘉義縣議會直播影片）

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