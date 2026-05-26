台中某國中驚傳男子闖入疑墜樓 現場無呼吸心跳送醫不治

台中市北區一所國中，今天上午驚傳李姓男子闖入校園疑似墜樓，現場沒有呼吸心跳送醫急救。（記者陳建志攝）

台中市北區一所國中，今天上午9點多，驚傳一名男子倒臥校園司令台旁，現場已經沒有呼吸心跳，立刻通報消防隊送醫後不治警方清查後發現該名男子是住在附近的李姓民眾（46歲），校方並查出李男趁著托嬰中心接送時混進校園，沒多久就倒臥司令台旁花圃，至於是否是墜樓？或是其他原因倒地，警方正在調閱監視器釐清。

台中市消防局今天上午9點31分接獲報案，指稱北區某國中校園內有一名民眾意識不清，有校護在場協助，立即派遣文昌分隊往救護。

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救護人員抵達時，發現一名男子現場沒有呼吸心跳，給予救護處置後送往中國附醫救治；警方隨後查出，倒地的是住在附近的李姓男子（46歲），至於為何進入校園目前在釐清中。

校方表示，調閱監視器發現李男約9點多，趁著托嬰中心家長接送時，從門旁一個縫隙偷溜進校園，沒多久有學校同仁聽到「碰」的一聲出來察看，就發現李男倒在司令台旁邊的花圃，立即通知校護到場救護並通報119送醫。

校方強調，當時學生都在教室上課，沒有人目擊，也沒受影響，至於是否是墜樓？目前正在調閱監視器釐清。

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