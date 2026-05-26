逾1570人受害！「絕對能源」吸金57億 北檢第2波起訴10人

檢方追查，平台顯示的借款需求與借方錢包實際均由集團成員操控，TBT幣與EGT幣亦為自行鑄造發行，其中EGT幣名稱更刻意與以太幣概念連結，藉以混淆投資人認知。（本報製圖）

「絕對能源集團」涉嫌以虛擬貨幣及去中心化金融（DeFi）名義重大吸金案，主嫌邱志豪等人涉嫌以發行自鑄虛擬幣、虛設借貸平台與高額特別股方案為誘因，透過多層次傳銷在3年內非法吸金高達57億餘元，受害投資人目前粗估1570人，堪稱典型龐氏騙局。台北地檢署偵結後，依違反銀行法、詐欺、洗錢防制法及非法多層次傳銷等罪嫌起訴邱男等10人，並對主嫌求處20年重刑，全案擴大追查中。

全案源於高檢署預警中心接獲異常匯款通報，由主任檢察官周芳怡、檢察官林小刊指揮調查局北市調處及大安分局偵辦，查出邱男為絕對能源集團及旗下子公司負責人，也是平台發起人與實際操控者，其餘被告分任幹部、業務主管及講師。

請繼續往下閱讀...

檢方先前查出，絕對能源集團透過設立投資平台及舉辦說明會，宣稱投資虛擬貨幣與綠能技術，並推出年息25%至42%特別股方案，初期即吸金逾2.7億元。後續循前案查扣手機等資料進一步追查發現，邱男再以虛擬貨幣及DeFi概念擴大包裝吸金架構，並以此持續對外吸收資金，涉違反銀行法及刑法加重詐欺等罪，前案共起訴17人。

DeFi+虛擬幣吸金57億 第二波起訴10人

檢方追查，平台顯示的借款需求與借方錢包實際均由集團成員操控，TBT幣與EGT幣亦為自行鑄造發行，其中EGT幣名稱更刻意與以太幣（Ethereum）概念連結，藉以混淆投資人認知。

集團據此營造市場熱絡及穩定獲利假象後，再以「後金補前金」方式維持平台運作，堪稱典型龐氏騙局，共造成363名投資人受害，損失金額達11億8081萬餘元。另為掩飾犯罪所得流向，集團將部分資金兌換為USDT泰達幣後轉入私人錢包，或以平台內部放貸、業務獎金名義層轉資金進行洗錢。

檢方認為，邱男等人正值青壯，卻不思循正當途徑獲利，短短數年間即招攬逾千名投資人，吸金規模高達57億餘元，嚴重破壞金融秩序，犯罪情節重大。其中，主嫌邱男被求處20年以上重刑，業務總監吳承峰則被求刑18年以上，其餘高層幹部則分別被求刑14年至16年以上不等。

此外，檢方於偵查期間已查扣現金、外幣及虛擬貨幣等折合約1205萬元，另扣得勞力士名錶1只、特斯拉轎車1輛及吳男名下房地產，均已向法院聲請宣告沒收；全案擴大追查中，本次為第二波起訴，後續不排除仍有其他共犯或不法金流待釐清。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法