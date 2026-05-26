嘉義男摸黑開車到竹縣尖石 差點連人帶車翻落山谷

2名露客的座車右側前後輪都駛出了路外，懸空在邊坡上。（橫山警分局提供）

新竹縣橫山警分局提醒露客們愛玩也愛注意，上山露營先摸清楚路況，不然稍有不慎，不出意外也會嚇掉半條命！

半個月前，2名來自嘉義的陳姓男子到尖石山區露營，不熟路況又摸黑開車，結果把車開入狹窄農路，一個不慎還駛出露外，車子半個車身懸空在邊坡上，2人為此冒險棄車，卻雙雙摔落約6米山谷，要不是被樹林護下，小命恐將不保。

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橫山分局表示，這件意外發生在尖石鄉錦屏村的比麟產業道路上，事發時是某週六晚上8點多，野外一片漆黑，路幅狹窄且地形陡峭。2男是到當地露營的遊客，原已抵達營區，卻又開車外出補給。

就在他們返回途中，迷路闖入了狹窄的農路，開車的陳男倒車迴轉時，疑因光線昏暗難以辨識路寬，以致右側車身在前後輪駛出路外後懸空，加上現場是一處陡坡，2男驚慌之下只好自行下車試圖脫困，卻因而摔落6米深的山谷，所幸墜落時各自及時抓住樹枝、竹子才穩住。

員警獲報到場先確認2人平安，安撫後，隨即用現場竹枝、樹幹把2人救起，所幸都僅是四肢輕微擦挫傷，無需送醫治療，後續再請拖吊車到場把受困車子吊離。

橫山分局呼籲遊客，山區道路因地勢狹窄、岔路繁多且夜間視線不佳，很容易發生類似前述的意外，請遊客上山前應事先確認行車路線，夜間行車更應放慢車速、提高警覺。

2名露客的座車右側前後輪都駛出了路外，懸空在邊坡上。（橫山警分局提供）

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