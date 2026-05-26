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    闖紅燈拒攔查「啪！」掉下夾鏈袋 屏警唾液快篩揪出毒蟲

    2026/05/26 12:32 記者蔡宗憲／屏東報導
    男子毒駕被逮，現場掉出毒品。（警方提供）

    男子毒駕被逮，現場掉出毒品。（警方提供）

    屏東內埔分局內埔所兩名員警於昨（25）日晚間7時許，巡邏行經內埔鄉廣濟路與仁和路口時，目擊一名男子騎乘機車大膽闖紅燈。警方隨即上前攔查，不料該名男子心虛不願配合，就在員警強力制止的拉扯過程中，男子身上竟「啪」的一聲，不慎掉落一包夾鏈袋。警方眼尖發現內容物疑似毒品，當場將人依法逮捕。

    經警方施以「毒品唾液快篩」及尿液檢驗，結果均呈現陽性反應，而該包夾鏈袋內容物也證實為二級毒品甲基安非他命。全案除先依《道路交通管理處罰條例》舉發毒駕外，並依違反刑法毒品罪、公共危險罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

    屏東縣警察局配合中央政策，自去年11月20日起導入「毒品唾液快篩試劑」，賦予第一線同仁在事故處理、路檢及巡邏攔查時的防毒利器。警方表示，過去毒駕因辨識不易、採驗程序繁複，往往存在隱性黑數，防制工作多屬「事故發生後才發現」；如今有了快篩神器，已逐步轉為「事前主動攔查防堵」，大幅提升查緝量能。

    根據警方統計，本縣2023年涉毒駕事故計5件、2024年計3件；去年快篩啟用前計4件，啟用後則計8件。數據看似增加，實則是因快篩試劑讓隱性案件「及早浮現」，反映出辨識效能的精進。

    自快篩試劑實施以來，屏警已累計強勢取締毒駕達162件；日前（24日）起更鐵腕執行「加強取締毒駕專案」，截至今日已斬獲10件。警方強調，後續將持續針對重點路段與高風險時段精準出擊，落實「屏安護民」策略，全力將毒駕風險攔阻於事故發生之前！

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    男子毒駕被逮。（警方提供）

    男子毒駕被逮。（警方提供）

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