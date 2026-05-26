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    首頁 > 社會

    超狂拍賣物件！ 桃園分署6/2拍賣遠東航空MD-83飛機

    2026/05/26 11:58 記者鄭淑婷／桃園報導
    遠東航空MD-83麥道飛機停放在桃園國際機場露天停機坪已久。（圖由桃園分署提供）

    遠東航空MD-83麥道飛機停放在桃園國際機場露天停機坪已久。（圖由桃園分署提供）

    法務部行政執行署桃園分署將於6月2日舉辦年中聯合拍賣會，其中最受矚目的拍賣物件，是已停業的遠東航空MD-83麥道飛機，桃園分署表示，這架飛機為第2輪第1次拍賣，底價為410萬元，停放已久多年未啟動，已無適航證書、永久停飛，請投標人務必詳閱相關法規並審慎評估。

    桃園分署表示，該架飛機廠牌為McDonnell Douglas（麥道），機型MD-83，出廠年份為1998年，機齡超過28年，目前停放在桃園國際機場露天停機坪，由於遠東航空自2019年停業後，積欠機場停留費、場站降落費用及滯納金逾新台幣4000萬元，且飛機長期占據停機位，影響機場空間調度，桃園國際機場股份有限公司遂將案件移送執行，希望能追回欠款。

    桃園分署表示，聯拍會另有包括桃園區（中路段）、龍潭區、新屋區及復興區土地等精選物件，其中，桃園區中路段空地，現在用以停放車輛，具備投資潛力，拍賣會於6月2日下午2點30分起，在桃園分署拍賣室（桃園市桃園區復興路186號13樓）登場。

    桃園分署6月2日聯拍會，另有包括桃園區（中路段）、龍潭區、新屋區及復興區土地等物件。（圖由桃園分署提供）

    桃園分署6月2日聯拍會，另有包括桃園區（中路段）、龍潭區、新屋區及復興區土地等物件。（圖由桃園分署提供）

    桃園分署6月2日聯拍會，另有包括桃園區（中路段）、龍潭區、新屋區及復興區土地等物件。（圖由桃園分署提供）

    桃園分署6月2日聯拍會，另有包括桃園區（中路段）、龍潭區、新屋區及復興區土地等物件。（圖由桃園分署提供）

    桃園分署6月2日聯拍會，另有包括桃園區（中路段）、龍潭區、新屋區及復興區土地等物件。（圖由桃園分署提供）

    桃園分署6月2日聯拍會，另有包括桃園區（中路段）、龍潭區、新屋區及復興區土地等物件。（圖由桃園分署提供）

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