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    又是毒駕！警盤查紅線違停 鷹眼識破藏毒「哈密瓜毒錠」

    2026/05/26 12:20 記者陳建志／台中報導
    台中市陳姓男子在潭子區紅線違停，保大員警上前盤查，當場查獲毒駕送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中市陳姓男子在潭子區紅線違停，保大員警上前盤查，當場查獲毒駕送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中一名陳姓男子（41歲）昨天下午開車行經潭子區潭興路3段時，將車違停在紅線上且怠速，台中市警局保安警察大隊第二中隊員警巡邏經過發現上前盤查，聞到車上散發濃濃毒品異味，陳男神色慌張、言詞閃爍，因車上有不明粉末對他實施毒品唾液快篩，結果顯示陽性，後續又在車上發現「蘋果牌果汁包」及「哈密瓜毒錠」，帶回依毒品和公共危險罪嫌移送法辦。

    台中市警局保大第二中隊，昨天下午執行巡邏勤務，行經潭子區潭興路3段時，發現陳姓男子（41歲）駕駛轎車違停在紅線上怠速，立刻上前盤查，結果陳男一打開車窗，立刻聞到車上傳來濃厚毒品異味。

    員警詢問時，陳男神色慌張、言詞閃爍，並發現車內有不明粉末，立刻對他實施毒品唾液快篩，結果呈苯二氮平類及甲基安非他命陽性反應。

    員警接者又發現副駕駛座置物箱有「蘋果牌果汁包」1包及「哈密瓜毒錠」40顆，共48.35公克，檢驗均呈毒品陽性反應。因現場觀察、測試，陳嫌已有客觀不能安全駕駛情形，並坦承吸毒後駕車外出。

    警方初步調查，陳男並無毒品前科，自稱5月才開始接觸毒品，以每顆300元價格，購買50顆的「哈密瓜毒錠」，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦，並依法舉發吊扣牌照及移置保管車輛。

    台中市陳姓男子在潭子區紅線違停，保大員警上前盤查，當場查獲「哈密瓜毒錠」和「蘋果牌果汁包」。（記者陳建志翻攝）

    台中市陳姓男子在潭子區紅線違停，保大員警上前盤查，當場查獲「哈密瓜毒錠」和「蘋果牌果汁包」。（記者陳建志翻攝）

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