醉男持安全帽痛毆酒客涉殺人未遂 二審重判16年

一名36歲賴姓男子酒後與現場另名陳姓老翁意外起衝突，竟持安全帽猛敲對方頭部，導致老翁腦部重創，需入住養護中心由照服員照顧，二審重判賴男16年。示意照，與本新聞事件無關。（資料照）

一名36歲賴姓男子去年8月20日15時許，在新北市三重區一家小吃部，酒後與現場另名陳姓老翁意外起衝突，竟持安全帽猛敲對方頭部，導致老翁腦部重創、當場心肺停止，經送醫電擊、壓胸搶救後才撿回一命，但生活無法自理，需入住養護中心由照服員照顧，一審新北地院依殺人未遂罪判賴男6年徒刑。案經上訴，高等法院今改判16年徒刑。

新北地院判決指出，去年8月20日下午3時許，地點在新北市一間小吃部前，賴男明知以質地堅硬的安全帽猛擊人體頭部，可能導致死亡，仍持安全帽朝陳男頭部重擊。陳男當場失去意識並心肺停止，送醫院急救後恢復心跳，但因腦部挫傷併意識障礙，出院後已無法自理生活。

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賴男坦承持安全帽攻擊，但否認有殺人犯意，辯稱當時喝酒，且是被害人先動手，他只是想傷害對方，事後也曾幫忙CPR急救。新北地院根據監視器畫面、病歷與證人證詞認定，賴男攻擊力道猛烈，且明知被害人是高齡老人，仍持續猛擊頭部。現場廚師及友人也證稱，當時多人勸阻，賴男仍不停手，甚至喊出「乎伊死」。

新北地院指出，安全帽雖非刀械等銳利兇器，但質地堅硬，若猛力攻擊人體頭部，同樣足以致命；再加上被害人傷勢嚴重、當場休克，足認賴男主觀上具有「對死亡結果不違反本意」的殺人不確定故意。

至於賴男辯稱事後曾幫忙急救，希望認定為「中止未遂」，新北地院認為，他是在旁人制止後才停手，且所謂急救僅是「亂壓」被害人身體，真正施救的是路過義消，因此不符合中止未遂要件。新北地院審酌，兩人互不相識，僅因酒後口角演變成重傷案件，被害人長期失能，但賴男迄今未賠償；另考量他有傷害、妨害公務、詐欺等前科，最終依殺人未遂罪判刑6年。

案經上訴，高院今撤銷原判決，改判賴男16年徒刑。

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