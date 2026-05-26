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    首頁 > 社會

    毒蟲怕報復先下手為強 捅破藥頭心臟奪命判12年定讞

    2026/05/26 11:33 記者張文川／台北報導
    主嫌朱寶寅涉嫌砍死人，遭羈押禁見。（資料照）

    主嫌朱寶寅涉嫌砍死人，遭羈押禁見。（資料照）

    台北市萬華區長順街水門外2020年發生械鬥命案，22歲男子朱寶寅率胞弟與8名友人亂棒圍毆30歲林姓藥頭，朱男掏出摺疊刀猛刺林男十餘刀，捅破心臟致死。法院一審依殺人罪將朱判刑13年徒刑，二審、更一審皆量處12年徒刑；最高法院駁回上訴，全案上訴。

    其他9人二審各被判2年6月至3年6月徒刑，最高法院維持二審定讞，但撤銷朱的二審判決，發回更審，高院更一審今年1月判朱12年徒刑，最高院駁回朱的上訴，全案確定。

    判決指出，朱寶寅2020年9月透過通訊軟體向蘇姓藥頭買大麻，卻2度爽約，蘇男的上游林姓藥頭不滿，要求蘇查清楚朱的身分，蘇男遂到朱男家外拍攝朱的住處外觀照片給林，並提醒朱儘速出面給個交代。

    朱寶寅認為對方來者不善，擔心遭到報復，遂與胞弟朱寶辰謀議先下手為強，同年10月4日藉口要向林買毒品為餌，約定隔天凌晨至長順街水門交易，朱弟怕有危險，又撂8名友人一起去。

    朱寶寅到場確認林男是大麻貨主後，在旁埋伏的眾人一擁而上，徒手或持棍棒攻擊林男，過程中朱寶寅持折疊刀朝林男胸、腹、腰等部位猛刺10多刀，林男心臟中刀傷重倒地，送醫不治。

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