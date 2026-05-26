烏來2釣客溺斃 疑1人落水、1人救援遭沖走卡石縫雙亡

2名男子在烏來溺斃，警方封鎖現場進行調查採證。（記者陸運鋒翻攝）

何姓男子與陳姓男子昨早到新北市烏來北107線13公里附近釣魚，家人晚間連繫不到擔心發生意外，透過友人搜尋並通報警消到場後，發現2人陳屍在12.8公里處南勢溪，經警方勘驗採證後，未發現2人身上有明顯外傷，研判其中一人先落水後，另一人為了救人跳下溪裡，導致雙雙遭湍急水流沖到下游，且都卡在石縫溺斃，至於詳細事發原因，仍有待進一步釐清。

新店警分局調查，64歲何男住在新北市，而64歲陳男則住在台北市，2人為釣魚同好，2人昨早告知家人到烏來釣香魚後，便由陳男駕車載著何男，前往烏來北107線13公里南勢溪上游處附近釣魚，期間並無下大雨或溪水暴漲的情況。

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由於陳男妻子昨晚見丈夫遲遲未返家，打手機也沒人接聽，於是透過其友人協助尋找，而陳的友人到場僅發現車輛不見人影，隨後至烏來消防分隊報案，警消於今晨1時許，在烏來北107線12.8公里處南勢溪下游處，發現2人在約50公分高的溪水中溺斃，隨後將2人抬上岸邊。

經警方鑑識人員勘驗採證後，並未發現2人身上有明顯外傷，初步排除有他殺之嫌，而2人陳屍位置距離約80公尺，都是卡在溪石的縫隙，研判2人在上游處水較深且湍急的溪流釣魚時，其中一人不慎失足落水，另一人跳下溪裡救人時，雙雙被溪水沖到下游溺斃。

據知，2名死者皆已退休，家屬到場認屍時神情哀戚，難以接受突如其來的噩耗，而何男兒子及陳男女兒製作筆錄時，僅知父親外出前往烏來釣香魚。2人被發現時身體冰冷已死亡多時，至於詳細事發經過及2人死因，將由檢方相驗後進一步釐清。

警消今晨到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

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