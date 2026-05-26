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    新北分署6月拍賣會 保時捷、新莊區大樓住宅都有賣

    2026/05/26 11:44 記者王定傳／新北報導
    即將拍賣的保時捷休旅車。（圖由新北分署提供）

    即將拍賣的保時捷休旅車。（圖由新北分署提供）

    法務部行政執行署新北分署定於6月2日舉辦123聯合拍賣會，拍賣標的物包括新北地檢署囑託變價的保時捷休旅車，另有23式商標權、1檔實體股票及新北市新莊區大樓住宅1戶與其他6行政區土地28筆。

    新北分署指出，當日上午10時，將以「喊價」方式拍賣動產，拍賣標的物除板信銀行實體股票及台灣華本生醫科技股份有限公司的23式商標權外。

    最受矚目者為新北地檢署偵辦詐欺案件，查扣張姓被告的保時捷豪車1輛，該車為黑色，車款MACAN S，2015年6月出廠，排氣量2997c.c.，儀錶板顯示里程數為9萬5256公里，屬高性能中型豪華SUV，自用、投資兩相宜。新北分署前於114年12月30日，尚在偵查中曾進行第1次拍賣，當日雖有7組人馬到場競標，但出價均未達底價而流標。

    該詐欺案起訴後，經新北地院裁定准予變價拍賣，而再行拍賣。本次拍賣仍定有底價，底價不公開，由出價最高，且達底價者得標，拍定人需另負擔鑑價費5000元及交通違規罰鍰900元。

    同日下午3時在同一拍賣室拍賣不動產，最受矚目者為位於新莊區中華路2段155號4樓（全棟13層樓）大樓住宅約40.81坪（主建物約33.55坪、陽台約3.78坪、公設約3.48坪），格局為4房，屋齡約30年，附近設有多路公車站牌，且臨近小北百貨、幸福路商圈、新莊副都心及宏匯廣場，交通便利，生活機能完善。

    本次為第2次拍賣，底價合計1646萬元，平均每坪約40.3萬元，已低於市場行情，該屋現雖出租中，但因其租賃關係業已影響抵押權，新北分署已依抵押權人申請終止該租賃關係，拍定後點交。此外，另有坐落新北市板橋、中和、三重、樹林、五股及林口等區土地28筆。

    法務部行政執行署新北分署定於6月2日舉辦123聯合拍賣會，拍賣標的物包括新北地檢署囑託變價的保時捷休旅車，另有23式商標權、1檔實體股票及新北市新莊區大樓住宅1戶與其他6行政區土地28筆。（圖由新北分署提供）

    法務部行政執行署新北分署定於6月2日舉辦123聯合拍賣會，拍賣標的物包括新北地檢署囑託變價的保時捷休旅車，另有23式商標權、1檔實體股票及新北市新莊區大樓住宅1戶與其他6行政區土地28筆。（圖由新北分署提供）

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