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    首頁 > 社會

    毒駕不斷令人憂 中市警察局:上週開始只要毒駕反應就逮捕

    2026/05/26 11:19 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員陳本添要求警察局加強日益嚴重的毒駕情形。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳本添要求警察局加強日益嚴重的毒駕情形。（記者蘇金鳳攝）

    毒駕造成的車禍相當嚴重，市議員陳本添今天市議會指出，毒駕已違害了民眾的安全，如同兇器在路上亂跑，要求警察局取締毒駕要有作為，警察局長吳敬田表示，去年11月就開始實施快篩，馬上檢測駕駛有無毒駕，上星期一開始更嚴格，只要毒駕反應就逮捕，送地檢署偵辦，警政署已建議內政部要修法加重刑期。

    市議員陳本添今天在市議會指出，最近毒駕造成的車禍相當嚴重，如同路上有不定期詐彈，是一個活動凶器，表示自己曾擔任榮譽觀護人，殺人放火都者會準時報到，只有毒犯未準時報到，都是他去找他們來報到，顯示根不怕，警察局的防杜的作為如何。

    吳敬田表示，毒駕確實違害到所有民眾生命財政安全，警政署也注意這個狀況，在2024年11月大力取締毒駕，2025取締1千多件，去2024年多了4倍。

    吳敬田並指出，去年11月開始使用毒品快篩，過去取締毒駕混亂沒有標準。

    ，而使用快篩就馬上檢測駕駛有無毒駕，3分鐘就會測試出，陽性就是取締，上星期一開始更嚴格 ，只要毒駕反應就逮捕，送地檢署偵辦，已建議地檢署依新的行政訴訟法，毒駕被抓到要予以羈押。

    吳敬田表示，警方希望措施能更嚴厲，警政署建議內政部要修法加重刑期，透過更嚴謹的法律，嚇阻毒駕行為發生。

    警察局長吳敬田表示，目前只要逮到毒駕，有毒駕反應馬上逮捕。（記者蘇金鳳攝）

    警察局長吳敬田表示，目前只要逮到毒駕，有毒駕反應馬上逮捕。（記者蘇金鳳攝）

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